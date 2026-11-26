Při zalévání pokojovek může voda rychle skončit v podmisce, i když zemina u kořenů zůstane suchá. Než vezmete konev znovu do ruky, zkontrolujte vlhkost uvnitř balu. Podle ní poznáte, jestli má smysl přidat vodu, nebo se zálivkou počkat.
Vyndáte pokojovku z ozdobného obalu, zalijete ji nad dřezem a voda je skoro hned pod květináčem. Přesušený bal se někdy stáhne od stěny nádoby. Vzniklou mezerou pak voda steče přímo k odtokovým otvorům a k substrátu kolem kořenů se jí může dostat jen málo. Tento jev popisuje
poradna University of Connecticut.
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Suchá rašelina může vodu odpuzovat
Potíž může být i v samotné směsi. U některých organických složek se po vyschnutí zhorší smáčivost, tedy schopnost přijímat vodu při zalití. Vodu pak substrát přijímá nerovnoměrně. Na tuto vlastnost upozorňuje
přehled pěstebních substrátů University of Connecticut. Zvlášť náchylné bývají směsi s rašelinou nebo kůrou, uvádí pěstitelská příručka Virginia Tech. Vlhkost zkontrolujte u kraje i blíž středu
Po odkapání sáhněte prstem kousek pod povrch. V hlubším květináči pomohou dvě suché
dřevěné špejle. Zasuňte je šetrně do podobné hloubky, jednu blíž ke středu balu a druhou u jeho kraje. I u kraje musí špejle vést substrátem.
Když je špejle od kraje vlhká a ze středu suchá, zálivka se po balu nerozložila rovnoměrně. Podívejte se také, jestli v obalu nezůstala voda. Vylijte ji a zkontrolujte
odtokové otvory pěstebního květináče. Pokud je substrát v hloubce rozmáčený, konev odložte. Vadnutí může podle Královské zahradnické společnosti provázet i přemokření.
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Rozdíl mezi povrchem a zbytkem balu zachytil pěstitel na snímku
„Why I hate peat-based composts“. Pod horní vrstvou vyjmutého balu kdoulovce našel podle popisu fotografie vyschlou rašelinu. Vrchní vrstva může zvlhnout, i když substrát pod ní zůstává suchý. Při kontrole proto sáhněte hlouběji. peganum from Henfield, England / Wikimedia / CC BY-SA 2.0 / zmenšeno Suchý bal provlhčete po menších dávkách
Pokud je uvnitř sucho a rostlina už podle potřeb svého druhu potřebuje zalít, rozdělte vodu do dvou nebo tří pomalých dávek. Rozlévejte je po povrchu a mezi dávkami nechte vodu vsáknout, jak doporučuje
poradna Virginia Tech. Po odkapání znovu zkontrolujte obě místa. Když jsou vlhká, další dávku vynechte. Zálivku zespodu volte podle rostliny
U africké fialky můžete postavit květináč s odtokovými otvory do mělké misky s vodou pokojové teploty.
Poradna University of Minnesota radí květináč vyjmout, jakmile povrch substrátu zvlhne na dotek. Pak ho nechte odkapat, než ho vrátíte na místo. Při zálivce africké fialky zespodu stačí počkat, až povrch substrátu zvlhne. Pak nechte květináč odkapat. Clyde Charles Brown / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Pouštní kaktusy v době růstu zalévejte po proschnutí substrátu a přebytek nechte volně odtéct. V chladném zimním klidu potřebují mnohem méně vody. Vánoční kaktus je výjimka. Přes zimu mu
Královská zahradnická společnost doporučuje pravidelnou zálivku.