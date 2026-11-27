Při lepení dřeva drží svěrky hrany u sebe. Pokud jimi musíte prkna prohnout, spoj se po povolení může zase otevřít. Proto ještě nasucho prohlédněte spáru po celé délce i zespodu.
Když opravujete rozevřenou spáru na masivní poličce a máte oba díly oddělené, přiložte je nejdřív nasucho. U podélného spoje, jaký znáte ze spárovky, mají po celé délce dosedat dlouhé hrany prken. Pro takový spoj se používá například bílé disperzní lepidlo na bázi polyvinylacetátu (PVAc), jako je
Ponal Standard.
https://chytrenato.cz/presuseny-substrat-pokojovek/
Proč se stažená spára může znovu otevřít
Když svěrkou prohnete křivé prkno, dřevo se po povolení snaží vrátit do původního tvaru a přitom namáhá lepený spoj. Na možnost, že se nerovnoměrně sevřené, špatně lícující hrany po sejmutí svěrek rozevřou, upozorňuje i
výrobce lepidel Titebond.
Položte prkna na rovný stůl a lehce je k sobě přitlačte. Dobře připravené hrany dosednou po celé délce, aniž by se prkna prohnula nebo zvedla ze stolu. Jestli se mezera uprostřed nebo na konci zavře až při silném stažení a po povolení se vrací, přiložte k oběma hranám rovné pravítko. Snáz poznáte, která z nich uhýbá.
https://chytrenato.cz/proc-ocistit-vsechen-snih-z-auta-strecha-led-pokuta-vyhled/
Napohled těsný spoj může mít mezeru zespodu
Pokud je jedna hrana šikmá, mohou se prkna nahoře dotýkat a dole zůstane mezera. Ukazuje to jednoduchý model. U dvou stejně silných prken o tloušťce 18 mm s líci v jedné rovině stačí, aby se jediná hrana odchýlila od pravého úhlu o dva stupně. Při dotyku nahoře pak dole zůstane škvíra široká asi 0,6 mm. Stejný typ vady popisují
dřevaři ze Státní univerzity v Severní Karolíně.
Prohlédněte spáru z obou stran a ověřte hrany truhlářským úhelníkem na několika místech. U rozlepeného spoje odstraňte z dosedacích ploch staré lepidlo a prach. Křivou hranu masivního prkna srovnejte hoblíkem nebo si ji nechte opracovat v truhlárně. U staršího nábytku se vyplatí na odkryté hraně
rozlišit masiv od tenké dýhy. Po srovnání si spoj znovu vyzkoušejte nasucho. Hoblíkem můžete srovnat dosedací hranu prkna. Upravený spoj si znovu vyzkoušejte nasucho. Santeri Viinamäki / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Tlak rozložte podél spoje
Na čisté plochy naneste lepidlo rovnoměrně podle návodu, například podle
technického listu konkrétního lepidla. Svěrky rozložte podél spoje a dotahujte je postupně, aby hrany dosedly po celé délce a prkna zůstala v rovině. Potřebná síla závisí i na dřevu a lepidle, takže stejný počet otáček rukojetí nemusí fungovat u dvou různých spojů.
Ze sevřené spáry může vystoupit trochu lepidla. Samotné množství na povrchu ještě neukazuje, kolik ho zůstalo uvnitř. Při příliš velkém tlaku může ve spáře zůstat málo lepidla na pevný spoj, jak vysvětluje
příručka americké laboratoře Forest Products Laboratory. Z lepidla vytlačeného na povrch se nedá poznat, kolik ho zůstalo uvnitř spoje. Aerolin55 / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
V návodu k vybranému lepidlu si zvlášť ověřte dobu sevření a čas, kdy už spoj snese zatížení. Poličku znovu používejte až po uplynutí druhé lhůty. Pokud se rozevřel spoj u
lepeného prkénka mytého v myčce, při hledání příčiny počítejte i s působením vody a tepla.