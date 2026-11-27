Po 11. kole bylo v Gíze po zápase a do ringu k Oleksandru Usykovi vstoupil muž, který měl být jeho dalším soupeřem. Agit Kabayel, 34letý německý boxer v těžké váze s bilancí 27-0 a 19 knockouty, si tehdy představoval největší večer kariéry. Místo toho si podle svých slov vyměnil s Ukrajincem jediný pohled a měl jasno. O 6 měsíců později drží Usykův pás organizace WBC (World Boxing Council), ale ne jeho zápas. Redakce MMAmag proto postavila vedle listopadových slov Kabayelovu větu z května, která zní úplně jinak.
Pohled do očí, po kterém si Kabayel škrtl titulový sen
Scéna je z 23. května 2026. Usyk tam zastavil Rica Verhoevena, hvězdu kickboxu bez klasické boxerské kariéry, technickým knockoutem v 11. kole, a do ringu k němu vstoupil Kabayel. Co se tam podle něj odehrálo, popsal serveru BoxingScene o 6 měsíců později, 23. listopadu 2026, 5 dní před vlastní obhajobou. „Byl jsem v ringu a podíval jsem se mu do očí. Viděl jsem, že nemá zájem se mnou bojovat.“
K tomu přidal větu o tom, co mu uteklo: „Tohle byl můj sen, chtěl jsem bojovat se světovým šampionem.“ A vlastní výklad, proč k zápasu nedošlo: „Myslím, že pro něj Kabayel možná nebyl dost velké jméno.“ Tady je potřeba přibrzdit. Je to Kabayelův dojem, ne Usykovo vyjádření; sám Ukrajinec mluvil na podzim o něčem jiném, o kilogramech.
Kabayel má pro Usykův odchod z těžké váhy jedno vysvětlení, které se dá změřit na vahách.
Váha, kterou Usyk ukazoval na vlastním břiše
Kabayelova teorie je prostá: „Myslím, že má problém s váhou.“ Ze záznamu vážení, který 22. května 2026 zveřejnila agentura Reuters, redakce MMAmag vyčetla u Usyka hodnotu 105,8 kg, podle BoxingScene nejvyšší v jeho kariéře.
Na konci října to vypadalo jinak. Ve vstupu na DAZN, který 31. října 2026 citoval BoxingScene, Usyk na otázku po aktuální váze odpověděl „97, 96“ a ukázal si přitom na trup. Jeho poradce Serhij Lapin den předtím řekl serveru The Ring, že cílem je návrat do křížové váhy do 90,7 kg a zisk všech pásů v roce 2027 jako závěrečná kapitola kariéry. Na tuhle hranici Usyk nenastoupil od listopadu 2018.
Soupeře pojmenoval sám: „Je to velký zápas, protože Benavidez je velký šampion. Já trochu taky.“ Mezi přáním a podpisem je ovšem v boxu dlouhá cesta. Jak dlouhá, to ukazují Kabayelova vlastní slova z jara.
V květnu mluvil Kabayel úplně jinak
Ještě 21. května 2026, 2 dny před zápasem v Gíze, řekl Kabayel serveru BoxingScene, že duel s Verhoevenem je show pro fanoušky a pořadí je jasné: „Normálně musí bojovat se mnou.“ Doufal, že je další na řadě. O 6 měsíců později mluví o nezájmu, který vyčetl z očí.
Mezi těmi dvěma větami leží jediná věc: uvolněný pás. V žebříčcích WBC, které organizace zveřejňuje jako PDF, redakce MMAmag dohledala, že v červnovém vydání 2026 je šampionem těžké váhy Usyk a Kabayel prozatímním šampionem, zatímco v listopadovém dokumentu už u titulu stojí jméno Kabayel. Titul tedy nezískal v ringu, ale administrativní cestou po Usykově odchodu.
Křivého slova si přesto nedovolí. Mluví o Usykovi jako o jednom z největších boxerů těžké váhy a osobní spor nikde. Tohle není trash talk, tohle je zklamání.
V Düsseldorfu bude Kabayel 28. listopadu obhajovat pás, který mu Usyk nechal na stole, a proti němu stojí muž, který ještě neprohrál.
Místo Usyka soupeř, kterého skoro nikdo nezná
V profilu Nelsona Hysy na BoxRecu redakce MMAmag našla bilanci 25-0 s 23 knockouty a zápas vedený na 28. listopadu 2026 v düsseldorfské aréně o titul WBC v těžké váze. Hysa je 42letý albánský boxer, duel je vypsaný na 12 kol a vysílá ho DAZN. Z pohledu českého diváka jde o titulový večer na DAZN.
A ještě oprava rozšířené představy: souboj Usyka s Benavidezem není oznámený zápas. Je to plán, který popsal Usykův poradce serveru The Ring 30. října 2026. David Benavidez, držitel pásů WBA a WBO v křížové váze, míří 5. prosince 2026 v Glendale na šampiona WBC Michala Cieslaka a v cestě stojí i Jai Opetaia, kterého by Usyk musel přeskočit. Z výsledkové listiny nevadské atletické komise, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Benavidez vzal oba pásy Gilbertu Ramírezovi knockoutem v 6. kole v čase 2:59, a to 2. května 2026 v Las Vegas.
Zbývá otázka, co takový pás váží, když majitele mění u stolu a ne v ringu.
Šampion z tabulky hledá svůj večer
GLOSA Pás v těžké váze putuje dvěma cestami: rukavicí a formulářem. Kabayel prošel tou druhou, protože se Usyk rozhodl jinak, a vina v tom žádná není. Jenže šampionem se v hlavách fanoušků člověk stane až večerem, o kterém se pak mluví. Takový večer Kabayel zatím nemá.
Pro MMAmag je tohle téma výjimka: s klecí ho nespojuje nikdo; Verhoeven přišel z kickboxu. Stojí za ni kvůli scéně, která se v bojových sportech opakuje pořád dokola. Vyzývatel se dívá na šampiona, šampion se dívá jinam. Kabayel se 28. listopadu podívá do očí soupeři, o kterém nesnil. Ten zájem mít bude.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková