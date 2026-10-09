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Tohle jídlo miluje Donald Trump. Přitom jde o obyčejnou pokrm, který zvládnete připravit doma

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Donald Trump má slabost pro jídlo, které dobře znají i české domácnosti. Mezi jeho oblíbené pokrmy patří sekaná, v Americe známá jako meatloaf. Od české klasiky se trochu liší především dochucením a sladkokyselou rajčatovou polevou. Připravit si ji přitom můžete z běžně dostupných surovin a výsledek stojí za vyzkoušení.
Tohle jídlo miluje Donald Trump. Přitom jde o obyčejnou pokrm, který zvládnete připravit doma

Tohle jídlo miluje Donald Trump. Přitom jde o obyčejnou pokrm, který zvládnete připravit doma

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 04:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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