V červnu 1986 našli v katastru Příbora na Novojičínsku tělo inženýrky Marie Votoupalové. Ztratila se sedm měsíců předtím, když odešla z práce. Kdo ji zabil, se dodnes neví, a její smrt zapadla do doby, kdy severní Morava řešila celou řadu nevysvětlených vražd stopařek.
Zmizení na konci října
Poslední říjnový den roku 1985 odešla inženýrka Marie Votoupalová, narozená v roce 1954, ze svého zaměstnání. Domů už nedorazila a od toho dne se pohřešovala. Autostop byl pro ni oblíbeným způsobem dopravy, ale zda se ten den skutečně vydala stopovat, se neví.
Pátrání nepřineslo nic celou zimu ani jaro. Teprve po více než sedmi měsících, 11. června 1986, našli její tělo v katastru obce Příbor v okrese Nový Jičín. Pitevní protokol uváděl opakovaný průstřel hlavy.
Kriminalisty zarazila poloha těla, protože připomínala jiný, dřívější případ. A nebyl to na Moravě ojedinělý příběh. Mezi lety 1984 a 1989 totiž policisté na severu i jihu regionu řešili celou řadu záhadných vražd stopařek.
Série na severní Moravě
Kriminalisté z Brna a Ostravy spolu s experty Ústředny kriminální policie sepsali k těmto případům neveřejnou studii pro odborné účely. Porovnávali v ní věk i podobu obětí, jejich vztah k autostopu, dobu činu a vzdálenosti mezi místem posledního výskytu a nálezem těl. Studie dospěla k závěru, že s největší pravděpodobností nejde o jediného pachatele.
Na severní Moravě patřila k obětem této série osmnáctiletá Pavla Kučerová, kterou rodiče pohřešovali od 11. srpna 1984. Tehdy cestovala do Zábřehu na Moravě a vlakem dojela do Hranic. Její ostatky našli až po dvou letech v lese u obce Kladeruby na Vsetínsku, kde už soudní lékaři pro špatný stav pozůstatků nedokázali určit příčinu smrti.
O několik let později, 17. března 1989, jela třiadvacetiletá Šárka Smočková za svým snoubencem do Rožnova pod Radhoštěm. Do cíle nedorazila a druhý den ráno našli její tělo u mostu při odbočce na Střítež ve vsetínském okrese.
O čtyři měsíce později, 30. července 1989, odjela osmadvacetiletá Šárka Víchová s neznámým společníkem z restaurace v Petřkovicích. Její tělo našli 16. srpna v řece Opavě v Ostravě-Třebovicích. Na základě svědectví hostů sestavili kriminalisté popis společníka i jeho vozu, prověřili asi 2 500 aut a opakovaně zveřejňovali výzvy, ale marně.
Až po dvou letech se policisté dozvěděli, že svědek krátce po vraždě našel její doklady v ostravské popelnici, ale bál se nález ohlásit. Po tak dlouhé době už pátrání v okolí nikam nevedlo. „Žádné štěstí! Případ Víchová byl pro nás naopak smůlovatý,“ řekl podplukovník Jiří Pščolka.
Podezřelý ze Vsetínska
V polovině devadesátých let severomoravští kriminalisté mluvili o tom, že ze tří vražd v regionu podezírají muže ze Vsetínska. Šlo o řidiče, který byl dříve opakovaně trestaný za majetkovou i násilnou trestnou činnost. Policisté u něj zajistili prsten jedné z obětí, který měla poslední den svého života prokazatelně na ruce, a shromáždili i další nepřímé důkazy.
Podplukovník František Vacátko tehdy popsal, že důkazní materiál nestačil k tomu, aby muže mohli postavit před soud. Před soudem tak tento muž nikdy nestanul, i když vyšetřovatelé podle Vacátka v práci nepolevili. Jestli mezi tři vraždy, ze kterých ho podezírali, patřila i smrt Marie Votoupalové, se veřejně nikdy neřeklo.
Riziko na silnicích osmdesátých let
Policisté v polovině devadesátých let připomínali i to, jak snadno mladé ženy riziko autostopu dál podceňovaly. Podplukovník Pščolka vyprávěl o dni, kdy sám zastavil studentce právnické fakulty na místě, které považoval za obzvlášť nebezpečné. „Mávala na mě, ale když jsem přibrzdil, její zářivý úsměv rázem vyhasl. Poznala naše auto. Byla to totiž moje dcera,“ řekl Pščolka.
Připomněl také jinou dívku, která v ohrožení vyskočila za jízdy z auta a silně se odřela. Policistům tehdy tvrdila, že něco takového se už nesmí nikdy opakovat.
Netrvalo dlouho a Pščolka ji na silnici potkal znovu. Zase stopovala. „Je, to jste vy, povídá mi. Vás bych tu nečekala. Řekl jsem jí, že naše pocity jsou zcela totožné,“ dodal Pščolka.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (pomniky.estranky, paranormal-activity-krimi.estranky).