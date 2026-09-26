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Chtěli upéct nadýchaný moučník, ale podcenili odrůdu ovoce. Proč letní jablka v troubě okamžitě zmazovatí

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Hraběnčiny řezy patří k nejoblíbenějším podzimním moučníkům české kuchyně. Spojení křehkého máslového těsta, skořicových jablek, vlašských ořechů a nadýchaného bílkového sněhu se strouhanou peřinkou však vyžaduje přesné zvládnutí kulinářské chemie.
Řez vláčným jablečným koláčem se skořicí a cukrovým posypem na talíři.

Řez vláčným jablečným koláčem se skořicí a cukrovým posypem na talíři.

Zdroj: W.carter / Wikimedia CC0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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