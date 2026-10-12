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Myčku zabudoval jiný řemeslník. Prodejce přesto může mít povinnost zaplatit její demontáž

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Při oprávněné reklamaci řádně instalované myčky prodejce řeší také potřebné vyjmutí a opětovnou montáž. Jak si dohodnout postup a rozlišit náklady na faktuře.
Otevřená vestavná myčka pod pracovní deskou mezi vysunutými kuchyňskými zásuvkami.

Otevřená vestavná myčka pod pracovní deskou mezi vysunutými kuchyňskými zásuvkami.

Zdroj: Kotivalo / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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