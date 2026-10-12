Myčku zabudoval jiný řemeslník. Prodejce přesto může mít povinnost zaplatit její demontáž

Uznaná reklamace vestavné myčky může zahrnovat také její vyjmutí z linky a opětovné zabudování. Pokud je to k opravě nebo výměně potřeba a myčka byla řádně instalována před projevením vady, prodejce práce zajistí, nebo uhradí související náklady. Postup si vyjasněte před objednáním technika.
Vestavná myčka přestane fungovat a má zamířit do servisu. Jenže stojí pod pracovní deskou, je připojená a její dvířka tvoří součást kuchyňské linky. Vedle samotné závady tak vzniká další otázka: kdo zaplatí práci potřebnou k vyjmutí spotřebiče a jeho návratu na místo?
U oprávněné spotřebitelské reklamace nejde automaticky o výdaj zákazníka.
§ 2170 odst. 2 občanského zákoníku počítá s demontáží vadné věci a montáží opravené nebo nové věci. Prodejce tedy nemůže rozsah své povinnosti posuzovat jen podle ceny náhradního dílu. Demontáž se hradí tehdy, když ji náprava skutečně vyžaduje
Zákon stanoví dvě důležité podmínky. Zboží musí být namontované v souladu se svou povahou a účelem a instalace musí předcházet okamžiku, kdy se vada projevila. Zároveň musí být demontáž potřebná pro odstranění vady. Stejné znění uvádí také
Česká obchodní inspekce v přehledu odpovědnosti za vady.
Pokud lze myčku opravit přímo v kuchyni bez vyjmutí, nevzniká jen kvůli uznané reklamaci důvod objednávat její demontáž. Jestliže je naopak k opravě nebo výměně nutné spotřebič vyjmout, zahrnuje zákonné řešení i potřebné práce při návratu opraveného či nového kusu.
Demontáž není nutná při každé opravě; rozhoduje, zda ji odstranění vady skutečně vyžaduje. Ilustrační detail starší myčky.
Pravidlo přitom není vyhrazené myčkám. Rozhodující je řádná instalace zboží a potřebný zásah při nápravě, takže se může týkat i jiných namontovaných výrobků. Tento postup se vztahuje na zákonná práva spotřebitele při nákupu od podnikatele; samostatná dobrovolná prodloužená záruka má také vlastní podmínky.
Původní montáž nemusel dělat prodejce myčky
Podmínkou uvedenou v § 2170 odst. 2 není, aby myčku původně zabudoval právě obchod, který ji prodal. Znění váže nárok na správně provedenou montáž a její načasování. Samotný argument, že spotřebič instaloval jiný řemeslník, proto nevysvětluje odmítnutí nákladů potřebných při opravě nebo výměně.
Jiná otázka je, co závadu způsobilo. Za vadu, kterou si kupující způsobil sám, právo z vadného plnění nenáleží. Zákon ale v § 2161a zvlášť řeší i chybnou montáž provedenou prodávajícím nebo na jeho odpovědnost a instalaci kupujícím, při níž vada vznikla kvůli nedostatku dodaného návodu. Zkratka, že chyba instalace vždy vylučuje reklamaci, proto také není přesná.
Při oznámení závady se hodí uvést datum zabudování a datum prvního projevu vady. Máte-li montážní doklad, servisní záznam nebo fotografie instalovaného spotřebiče, přiložte je. Slouží jako podklady pro posouzení konkrétní situace, nikoli jako náhrada zjištění příčiny závady.
Pravidlo sedmi stupňů je často jen marketingový mýtus. Na studeném suchém asfaltu brzdí lépe letní pneu Na jednom účtu mohou být tři různé druhy práce
Při kontrole požadované úhrady je užitečné oddělit tři položky, které mohou všechny nést slovo montáž, ale souvisejí s reklamací různě. Následující rozlišení je redakční postup odvozený z rozsahu § 2170 odst. 2:
Vyjmutí vadné myčky a zabudování opraveného nebo nového kusu potřebné k nápravě: při splnění zákonných podmínek je zajistí prodejce, nebo uhradí související náklady. Původní instalace při pořízení kuchyně: tento paragraf sám o sobě nezakládá nárok na zpětné vrácení její ceny. Řeší práce potřebné při odstranění vady. Další objednané úpravy kuchyně: přestěhování spotřebiče do jiné skříňky nebo modernizace linky nejsou automaticky součástí reklamace. U každé položky je třeba rozlišit, zda byla nutná k nápravě, nebo šlo o nové přání zákazníka.
Z toho plyne jednoduché pravidlo pro fakturu: u každé práce chtějte vědět, proč byla při reklamaci nutná. Souhrnná položka za montáž bez rozpisu může spojovat oprávněný náklad s prací navíc. Rozpis pomůže vymezit požadavek na úhradu, aniž by zákazník žádal proplacení celé rekonstrukce.
Než objednáte technika, dohodněte rozsah a úhradu
Prodejce může potřebnou demontáž a následnou montáž zajistit, případně uhradit náklady s nimi spojené. Před objednáním vlastního řemeslníka si proto písemně vyjasněte, kterou cestou se bude postupovat. Předejdete sporu o to, kdo práce zadal, co bylo nutné a jaká částka měla být uhrazena.
V reklamaci popište, jak a odkdy se závada projevuje, a doplňte, že je spotřebič zabudovaný. Ilustrační detail starší myčky.
Ministerstvo průmyslu a obchodu vysvětluje, že posouzení vady nemusí pokaždé začínat odvozem zboží zákazníkem. U instalovaného nebo rozměrného výrobku může být vhodnější prohlídka na místě či demontáž a odvoz zajištěné prodávajícím. Náprava nemá spotřebiteli způsobovat značné obtíže.
Do reklamace vedle označení myčky a popisu závady doplňte, že jde o zabudovaný spotřebič. Požádejte o sdělení, zda technik přijede na místo, kdo případně zajistí vyjmutí a odvoz a jak bude zajištěna opětovná montáž. Pokud máte práci objednat vy, nechte si potvrdit rozsah a způsob úhrady.
Pro doplnění oznámení lze použít například tuto vlastní formulaci:
Myčka byla řádně zabudována před projevením vady. Pokud její oprava nebo výměna vyžaduje demontáž, žádám o zajištění demontáže a montáže opraveného nebo nového kusu, případně o úhradu souvisejících nákladů podle § 2170 odst. 2 občanského zákoníku. Prosím o písemné sdělení konkrétního postupu.
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Když po dohodě práce zaplatíte, uschovejte fakturu s rozpisem, doklad o úhradě a komunikaci s prodejcem. U nákupu samotné myčky přitom nemusí být papírová účtenka jediným důkazem; možnosti popisuje náš přehled
reklamace bez účtenky. Reklamaci oddělte od nové placené servisní zakázky
Pokud současně objednáváte další placenou práci, nechte ji oddělit od úkonů potřebných k vyřízení reklamace. Prohlídka a oprava v rámci reklamace a samostatná zakázka na úpravu kuchyně mají jiný účel. U placené služby pomůže předem vyjasnit cenu a rozsah; související pravidla rozebírá článek o
překročení odhadu ceny opravy.
Jestliže prodejce náklady odmítá, požádejte o písemné vysvětlení a označte konkrétní sporné položky. Přiložte podklady k instalaci, reklamaci i provedeným pracím. Po neúspěšném přímém jednání lze využít
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u ČOI. Jeho cílem je dohoda; inspekce zde nemůže sama závazně přiznat peníze ani strany donutit k dohodě.
Pro první zprávu prodejci si tedy připravte vedle popisu závady také informaci o zabudování. Písemně zachycený postup a rozpis práce později pomohou určit, která část účtu patří k nápravě vady a kterou jste si objednali navíc.