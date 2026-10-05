Než přišel Josef Groll, pil svět úplně jiné pivo. Co změnilo dějiny pivovarnictví a jak vznikl Pilsner Urqell

Copak víte o plzeňském pivu? Takové jedno orosené v parném létě po náročném výšlapu do přírody přijde opravdu vhod. Ocení ho pochopitelně hlavně milovník piv. Abstinenti dají přednost kohoutkové vodě, případně jinému nealko nápoji. Pilsner Urquell, chcete-li Plzeňský Prazdroj vznikl před 184 lety a byl prvním světlým ležákem. Jeho zrod provázela náhoda, ovšem šťastná, protože se pivo Plzeň se stalo inspirací pro většinu piv vyráběných ve světě.
Pivovar Plzeňský Prazdroj
Zdroj: Foto: Alexander Baranov z Montpellier ve Francii, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons
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