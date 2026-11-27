Hlavy na sobě, ruce v kontaktu, nikdo neuhne. O chvíli později se oba otočí k fotografům a usmívají se, jako by se nic nestalo. Takhle podle přepisů médií skončil poslední souboj pohledů Václava Siváka, českého postojáře vedeného turnajovou stránkou Real Fight Areny s bilancí 37-0, a Patrika Záděry, českého postojáře ze Spejbl Gymu, jemuž stejná stránka připisuje bilanci 40-11, před jejich třetím vzájemným zápasem do 75 kg. Napětí tam bylo, z pódia ale odešli ve smíru. To podstatné zaznělo až do mikrofonu, který si oba po sobě podali. Redakce MMAmag položila obě věty vedle oficiálních materiálů Real Fight Areny a zjistila, že jedna z nich zní povědomě už od října 2026.
Vzkaz pro lidi, co píší do komentářů
Sivák mluvil 26. listopadu 2026 na veřejném vážení před turnajem RFA 35, který se koná 27. listopadu 2026 v Praze. Hájil bojové sporty jako umění a obrátil se na lidi, kteří podle něj jeho chování řeší na internetu.
„Tak toho největšího psychopata uvidíte v pátek večer“.
Přesné znění výroku má článek z přepisů, které zveřejnily servery Káóčko a Top-Fight s odkazem na video z vážení; slovenskou podobu téže věty uvedl i MMA Fanatik. Real Fight Arena pořádá galavečery MMA, K1, boxu a Real Fightu a zápas vede na oficiální kartě RFA 35 jako hlavní zápas večera. Na stejné pódium pak přišel Záděra s větou, kterou organizace prodává už od října 2026.
Proč ta věta od Záděry zní povědomě
Záděra řekl na témže vážení: „Je to moje poslední možnost nad ním zvítězit“. Zní to jako osobní přiznání.
Jenže redakce MMAmag porovnala jeho vystoupení s promo videem, které RFA zveřejnila na svém kanálu 27. října 2026, a s textem oficiální stránky turnaje. V popisu videa stojí, že třetí duel přinese pravidla Real Fight, malé rukavice a váhu do 75 kg, tedy podmínky, ve kterých je Záděra doma. Stránka RFA 35 mluví o „završení velkolepé trilogie“, sérii 2:0 pro Siváka a o životní příležitosti porazit největšího rivala.
Proč „poslední“? První dva zápasy vyhrál Sivák na body. Podle serveru MMA Fanatik skončil první duel v prosinci 2022 jeho výhrou na body, odvetu pak podle Šport.sk v březnu 2025 získal na všech třech bodovacích lístcích 49:46. Jak blízko limitu oba při vážení skončili, ukazuje rozdíl několika desetin kilogramu.
Na váze chybělo míň, než vypadá dobře
Třetí zápas je vypsaný podle pravidel Real Fight, v malých rukavicích a do 75 kg. RFA vede Real Fight jako vlastní disciplínu vedle MMA, K1 a boxu a sama píše, že právě v těchto podmínkách je Záděra nejnebezpečnější. Vážení z 26. listopadu 2026 zvládli oba. Z hodnot, které zveřejnil Top-Fight s odkazem na oficiální přehled RFA, redakce MMAmag spočítala, kolik jim do limitu zbývalo.
|Položka
|Hmotnost (kg)
|Rozdíl proti limitu (kg)
|Limit hlavního zápasu RFA 35
|75,0
|—
|Václav Sivák
|74,3
|−0,7
|Patrik Záděra
|74,8
|−0,2
|Rozdíl mezi bojovníky
|0,5
|—
Mezi oběma byl rozdíl 0,5 kg a Sivák měl pod limitem o něco víc místa. A ještě jedno zjištění z karty RFA 35: označení titulového zápasu se u hlavního duelu neobjevuje, karta u něj uvádí jen pravidla, váhu a malé rukavice. Zbývá tedy poslední otázka, totiž co se na Královce vlastně rozhoduje.
O co se na Královce hraje
V oficiálním programu RFA 35 redakce MMAmag dohledala začátek v 18:30 a otevření haly v 18:00; místem je Sportovní hala Královka v Praze a datem 27. listopadu 2026. Přesný čas nástupu hlavního zápasu organizace neuvádí a pořadí se podle karty může změnit.
Sama RFA zápas prodává jako „největší risk Sivákovy kariéry“. To je formulace organizace, ne výsledek. Večer se obě věty rozdělí: jedna zůstane na plakátu, druhá se zapíše do kariéry. Sivák brání nulu, kterou mu RFA připisuje, Záděra hraje o to, aby jeho věta o poslední možnosti nebyla doslovná.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka