Jízda se sněhovou čepicí na střeše nebo s malým průzorem v namrzlém okně ohrožuje posádku i okolní provoz. Ztvrdlý led může prorazit sklo za vámi a uvolněná lavina zcela oslepí řidiče.
Zimní rána bývají ve znamení spěchu, ale vyrazit na silnici s autem proměněným v pojízdné iglú představuje obrovské hazardérství. Mnoho řidičů se omezí na rychlé seškrábnutí malého obdélníku na čelním skle a zbytek vozu nechá pokrytý vysokou vrstvou sněhu. Jak ve svých oficiálních materiálech zdůrazňuje
Americká automobilová asociace v bezpečnostních pokynech pro zimní jízdu, nedostatečně očištěné vozidlo radikálně zhoršuje reakční dobu, omezuje zorné pole a stává se přímou hrozbou pro všechny účastníky silničního provozu.
Zdánlivě nevinná sněhová čepice na kapotě nebo střeše není pouhou estetickou vadou. Za jízdy se chová jako fyzikální zbraň s nepředvídatelným chováním. Moderní automobily jsou navíc vybavené citlivými kamerovými a radarovými systémy, které pod nánosem břečky okamžitě selhávají a mohou poslat vůz do nouzového režimu.
Tankový průzor a obrovská slepá místa
Pojem tankový průzor označuje nešvar, kdy motorista oškrábe pouze malou plochu přímo před volantem, zatímco boční okénka, zadní sklo i zrcátka zůstávají pod neprůhlednou vrstvou ledu. Řidič má v takovém stavu pocit, že vidí cestu před sebou, ale jeho periferní vidění klesá prakticky na nulu.
Při vyjíždění z řady zaparkovaných vozidel nebo odbočování na hlavní silnici nemá šanci spatřit přecházející chodce, maminky s kočárky ani blížící se cyklisty. Každá křižovatka se mění v ruskou ruletu, protože zrcátka zavátá sněhem neposkytují žádnou informaci o situaci v sousedních pruzích. Pokud se k tomu přidá vnitřní zamlžení neočištěných oken, je viditelnost definitivně ztracena.
Důkladné očištění oken a karoserie smetáčkem s jemnými štětinami zabrání nebezpečnému pádu sněhu při brzdění. Sněhová lavina při prvním prudkém zabrzdění
Mnoho motoristů nechává sníh na střeše s naivní představou, že během cesty sám odfoukne větrem. Realita uvnitř vozu však funguje úplně jinak. Jakmile zapnete vytápění kabiny, teplo začne stoupat vzhůru a prohřívá kovový strop. Mezi střechou a sněhovou čepicí se vytvoří tenká vrstvička roztáté vody, která působí jako dokonalé mazivo.
Při dojezdu k první světelné křižovatce nebo při nečekaném sešlápnutí brzdového pedálu se celá sněhová masa dá okamžitě do pohybu. Desítky kilogramů těžkého sněhu se bleskově sesunou na čelní sklo. V tu chvíli nastává absolutní tma a šok. Vyděšený řidič reflexivně zapne stěrače, ale ty pod náporem těžkého ledu selžou, jak popisuje i náš tematický průvodce pro
mokrý sníh a přetížení motorku stěračů, kde hrozí nevratné poškození táhel i elektrického pohonu.
Vozidlo pokračuje v pohybu naslepo bez jakékoliv kontroly situace před sebou. Než šofér zastaví a zmateně vystoupí do silnice, může snadno dojít k vážnému střetu s autem před ním nebo k najetí na ostrůvek pro pěší.
Zamlžená okna v autě trápí řidiče hlavně v zimě. Pomůže správné nastavení topení a ventilace Létající ledové kry jako zbraň proti autům za vámi
Zatímco při nízké rychlosti hrozí sesun dopředu, na dálnici či rychlostní silnici nastává opačný, ještě ničivější scénář. Vrstva sněhu na střeše v mrazivém větru povrchově taje a znovu namrzá v kompaktní, tvrdou ledovou desku. Odborníci z organizace
Královský automobilový klub Velké Británie v analýze nehod způsobených sněhem na karoserii dokládají, že tato ledová deska dosahuje tloušťky několika centimetrů a váží desítky kilogramů.
Při rychlosti nad sedmdesát kilometrů v hodině vzniká pod aerodynamickou plochou podtlak. Proudící vzduch ledovou kru nadzvedne, utrhne ze střechy a vymrští vysoko do vzduchu. Letící kus ledu dopadá na vozidlo jedoucí za vámi obrovskou kinetickou energií. Takový projektil spolehlivě prorazí čelní sklo, zdemoluje střechu a může způsobit těžké zranění nebo smrt posádky za vámi. Řidič, kterému led z auta ulétl, často ani nezaregistruje, jakou zkázu za sebou zanechal, a pokračuje v jízdě.
Sníh ponechaný na střeše vytvoří během jízdy pevnou ledovou desku ohrožující vozidla za vámi. Zasněžená světla, blinkry, tabulky a asistenční radary
Očištění skel nestačí, jestliže auto zůstane slepé pro ostatní. Vrstva břečky a sněhu na předních i zadních světlometech drasticky snižuje světelný tok. U starších halogenových žárovek odpadní teplo sníh částečně rozpustilo, avšak moderní diodové světlomety zůstávají studené a sníh na nich drží po celou dobu cesty. Brzdová světla i směrovky jsou pak pro ostatní téměř neviditelné, což znemožňuje včasnou reakci na náhlé zpomalení.
Pozornost vyžaduje také registrační značka, jejíž zakrytí je samostatným dopravním přestupkem. Technická doporučení, která vydává
Kanadská automobilová asociace v doporučeních pro očistu elektronických senzorů a kamer, navíc varují před znečištěním předních radarů a ultrazvukových čidel v náraznících. Zmrzlá krusta oslepí adaptivní tempomat, hlídání mrtvého úhlu i nouzové autonomní brzdění. Palubní počítač začne hlásit chybová hlášení nebo může systém zareagovat falešným nouzovým brzděním uprostřed plynulého provozu.
Přimrzlé dveře auta neotvírejte silou. Prudké trhnutí může poškodit kliku i těsnění Srovnání rizik při neočištění jednotlivých částí auta
Následující přehled shrnuje nejčastější zanedbaná místa karoserie a konkrétní následky, které z neopatrnosti plynou pro řidiče i okolní provoz.
Část automobilu Skryté nebezpečí pro jízdu Správné řešení před startem Střecha vozu Sesuv na čelní sklo při brzdění nebo odlétající ledové kry na dálnici Smetáček s měkkým vlasem a stažení sněhu směrem do stran Kapota motoru Víření sněhového prachu přímo do zorného pole řidiče Důkladné ometení celé plochy včetně mřížky sání vzduchu Přední světlomety Ztráta dosvitu u LED světel a neviditelnost pro protijedoucí auta Otření sněhu a kontrola čistoty krycích skel Zadní skupinové svítilny Zasněžené blinkry a brzdová světla vedou k nárazům zezadu Očištění světel a odstranění sněhu z odrazek i víka kufru Prostor pod stěrači Přimrznutí gumiček a spálení elektromotorku stěračů Vybrání napadaného sněhu z plastového žlábku rukavicí Registrační tabulka a radary Vysoká pokuta od policie a selhání asistenčních systémů Pečlivé očištění nárazníku a parkovacích senzorů Zákonné povinnosti a pokuty za neočištěné vozidlo
Zákony jasně stanovují, že řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. Stejně tak je přísně zakázáno vyjet na pozemní komunikaci s autem pokrytým ledem, který by se mohl během jízdy uvolnit. Na tyto přísné principy odkazuje také
Britský úřad pro pravidla silničního provozu ve svých zákonných standardech pro jízdu za nepříznivého počasí, kde neočištěné vozidlo představuje hrubé porušení bezpečnosti.
Dopravní policie může při silniční kontrole uložit blokovou pokutu až do výše dvou tisíc korun. Pokud však uvolněný led ze střechy způsobí dopravní nehodu, rozbije jiné auto nebo zraní člověka, celá záležitost postupuje do správního řízení nebo k trestnímu soudu. Řidič čelí obvinění z ublížení na zdraví z nedbalosti a pojišťovna po něm bude vymáhat vyplacené škody formou regresu kvůli hrubému porušení základních povinností.
Správný postup očisty automobilu bez poškození laku
Aby ranní příprava auta nezabrala věčnost a nezanechala na laku hluboké škrábance, vyplatí se dodržovat osvědčený postup. Vždy začínejte nastartováním motoru, zapnutím vyhřívání zadního skla, zrcátek a ofuku čelního okna. Ventilaci nastavte na nasávání čerstvého venkovního vzduchu, nikoliv na vnitřní cirkulaci.
K odstranění sněhu používejte kvalitní automobilový smetáček s hustými a měkkými štětinami. Nikdy nepoužívejte ostré lopaty, kuchyňské nářadí ani hrubá košťata ze dvora, která spolehlivě zničí krycí lak. Postupujte systematicky odshora dolů. Nejprve omeťte střechu vozu, odkud sníh stahujte směrem k bokům, nikoliv na čelní sklo. Pokračujte kapotou motoru, víkem kufru, okny a nakonec očistěte světla a registrační značky.
Při odstraňování námrazy ze skel se vyvarujte zběsilého škrábání na sucho, které může poškrábat skleněnou plochu zrnky prachu. Mnohem šetrnější volbou je chemický rozmrazovač ve spreji, který led bleskově rozpustí během několika sekund. Zásadně se vyhněte polévání horkou vodou z varné konvice. Jak podrobně vysvětluje náš článek popisující
riziko prasknutí namrzlého čelního skla, prudký teplotní šok způsobí okamžitou prasklinu napříč celým laminovaným sklem.
Komplexní bezpečnostní metodika, kterou shrnuje
Národní meteorologická služba USA v pokynech pro bezpečnou jízdu během zimních bouří, připomíná, že pět minut věnovaných důkladné ranní očistě vozidla představuje tu nejlevnější pojistku pro záchranu zdraví, peněženky i lidských životů na zasněžených silnicích. Zdroje fotografií Auto zavalené sněhem na městské ulici: Wilfredor / Wikimedia CC0 Ometání sněhu z auta smetáčkem: Ilya Plekhanov / Wikimedia CC BY-SA 3.0 Vrstva sněhu na střeše auta: Ben Schumin / Wikimedia CC BY-SA 3.0