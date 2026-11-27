Dlouho jsem měla slaný karamel spojený hlavně se zmrzlinou. Pak jsem ochutnala tartaletky se slaným karamelem a bylo víceméně rozhodnuto: tohle musím zkusit doma. Od té doby po nich sahám pokaždé, když chci upéct něco o trochu slavnostnějšího, ale ne přehnaně načančaného. Tartaletky se slaným karamelem, čokoládou a vlašskými ořechy vypadají pěkně na stole, jsou malé, úhledné, a přitom si pořád drží domácí poctivost. Důležitý je i základ: méně sladké křehké těsto, které nepřebije karamelovou náplň ani tenkou vrstvu čokolády.
U nás se tyhle
pečou hlavně tehdy, když má dorazit návštěva. Nebo ve chvíli, kdy chci na vánoční tác přidat něco jiného než linecké a košíčky . Na běžné uzobávání u televize to úplně není, spíš malý sváteční dezert, ke kterému si člověk sedne. Výhoda je, že práci můžete rozdělit. Jeden den těsto a korpusy, druhý den náplň. A jakmile se na plotně začne dělat karamel, je v kuchyni hned jasné, že se nechystá nic obyčejného. vanilkové rohlíčky Tartaletky mají francouzský původ, ale u nás zdomácněly rychle
Tartaletky jsou malé koláčky, které si většina lidí spojí s francouzskou cukrařinou. V principu nejde o nic složitého: křehký korpus a náplň, jednou ovocná, jindy krémová, čokoládová nebo karamelová. Tahle varianta se slaným karamelem a čokoládou je dobrý příklad toho, že cukrářsky vypadající dezert se dá udělat i doma, bez zbytečné strojenosti. Recept na domácí tartaletky se slaným karamelem a čokoládou
Doba přípravy: 80 minut bez chlazení těsta Pečení korpusů: 10 minut Počet porcí: 10-12 tartaletek Ingredience pro přípravu Suroviny na těsto 140 g másla 50 g moučkového cukru 210 g hladké mouky 2 žloutky jemně nastrouhaná citronová kůra z 1/2 citronu 1 špetka soli Z čeho udělat slaný karamel 220 g krupicového cukru 100 g másla 150 ml smetany ke šlehání 1 velká špetka soli Čokoládová ganache 120 ml smetany ke šlehání 120 g vysokoprocentní čokolády Zdobení Postup přípravy tartaletek se slaným karamelem
1. Do mísy dejte
hladkou mouku, moučkový cukr, špetku soli a citronovou kůru. Přidejte studené máslo nakrájené na menší kostky a rychle zpracujte drobenku, prsty nebo v robotu.
2. Přidejte
2 žloutky a spojte těsto do hladké koule. Dlouhé hnětení mu nesvědčí, máslo by zbytečně změklo. Těsto zabalte a dejte alespoň na 30 minut do lednice. Zdroj: Anna Balážová, Hotové těsto uložte aspoň na 30 minut do lednice. Troubu předehřejte na 180 °C
3. Formičky na tartaletky lehce vymažte, i když je v těstě dost másla. U malých košíčků se tahle pojistka vyplatí.
4. Vychlazené
těsto rozválejte přibližně na 3 mm silný plát. Vykrojte kolečka, vtlačte je do formiček a dna několikrát propíchněte vidličkou. Pokud máte pár minut navíc, dejte naplněné formičky ještě na 10 minut do chladu. Zdroj: Anna Balážová, Košíčky po vtlačení do formičky propíchejte vidličkou.
5. Korpusy pečte v rozehřáté troubě asi
10 minut, jen do lehkého zezlátnutí. Nechte je krátce odpočinout ve formičkách a pak je opatrně vyklopte. Plnit se musí až úplně vychladlé.
6. Na
slaný karamel nasypte do širšího rendlíku 220 g cukru a na středním plameni ho nechte pomalu rozpouštět. Vařečkou do něj raději zbytečně nezasahujte, stačí občas zakroužit rendlíkem. Cukr má mít jantarovou barvu, ne tmavou hořkou.
7. Do rozpuštěného cukru přidejte
100 g másla a opatrně rozmíchejte. Potom po částech přilévejte 150 ml smetany ke šlehání. Směs bude bublat a prskat, s tím je potřeba počítat. Nakonec vmíchejte velkou špetku soli a ještě krátce provařte, aby byl karamel hladký. Zdroj: Anna Balážová, Při přípravě slaného karamelu postupujte opatrně, směs je moc horká a prská.
8. Karamel nechte trochu zchladnout. Když je příliš řídký, plní se s ním hůř a může utíkat tam, kam nemá. Upečené
korpusy jím naplňte asi do dvou třetin a nechte chvíli stát. Zdroj: Anna Balážová, Karamel nechte chvíli zchladnout, aby nebyl příliš řídký, košíčky naplňte a nechte znovu chvíli odstát.
9. Na
ganache zahřejte 120 ml smetany těsně pod bod varu. Rendlík odstavte, přidejte nasekanou vysokoprocentní čokoládu a nechte asi 2 minuty stát bez míchání. Potom směs rozmíchejte na hladký lesklý krém.
10. Čokoládovou vrstvu nalijte na karamel v každé tartaletce. Není kam spěchat, vrstvy se tak méně promíchají. Povrch rovnou posypte
sekanými vlašskými ořechy. Zdroj: Anna Balážová, Polijte čokoládovou ganache a hned posypte nasekanými ořechy.
11. Hotové tartaletky uložte nejméně na
1 hodinu do chladu, aby náplň zpevnila. Podávat je můžete vychlazené, případně je nechte pár minut povolit při pokojové teplotě. V uzavřené krabici vydrží v lednici zhruba 3 dny. Ještě pár rad na závěr k tartaletkám Pokud karamel příliš zhoustne, přidejte 1 až 2 lžíce smetany a na mírném teple ho krátce promíchejte. Korpusy sledujte hlavně v posledních minutách pečení. Jemné těsto umí ztmavnout rychleji, než by člověk čekal. Vlašské ořechy můžete předem krátce nasucho opražit na pánvi. Budou výraznější a tartaletky díky nim získají o něco svátečnější chuť.
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Zdroj a foto: Autorský text cooky.cz, Se souhlasem Anna Balážová