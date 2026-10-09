Ani rohlík, ani jogurt. Češi po 60 objevili snídani z Japonska. Po rýži s rybou a miso polévkou nemáte hlad až do oběda

Káva dopitá, rohlík s marmeládou snědený, a ještě před desátou se ozve žaludek. Kdo má přes šedesát a hledá snídani, po které nebude dopoledne sahat po sušenkách, může se inspirovat na druhé straně světa. Japonci ráno tradičně jedí teplou polévku, rýži a rybu. Na první pohled to připomíná spíš oběd, přesto má takové menu svou logiku, kterou zkoumají i vědci.
Proč se po rohlíku hlad hlásí tak brzy
Sladké pečivo, cereálie nebo ochucený jogurt dodají tělu hlavně rychlé cukry. Odborníci na výživu proto radí stavět ráno na bílkovinách a vláknině, které drží hlad déle na uzdě. „Když si […] nedáte potřebné bílkoviny ráno, do oběda budete mít určitě hlad jako vlk,“ uvedla pro magazín Women’s Health dietoložka Krista Yoder Latortueová.
Japonský stůl má bílkovin ráno dost. Výzkumníci z tokijské Univerzity Waseda vyhodnotili dotazníky od 4 274 pracujících Japonců a zjistili, že kdo snídá po japonsku, jí častěji ryby, vejce a sóju. Výsledky studie zveřejněné v roce 2022 navíc naznačují, že takoví lidé méně mlsají, méně pijí slazené džusy a jedí vyváženěji.
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S přibývajícím věkem ubývá svalů a tělo potřebuje bílkovin víc. Další studie téže univerzity sledovala lidi nad 65 let. Ti, kdo snědli víc bílkovin u snídaně než u večeře, měli v průměru silnější stisk ruky, i když u mužů se rozdíl neprokázal. V menším dvanáctitýdenním pokusu se starším ženám, které dostávaly mléčnou bílkovinu ráno, zvětšila svalová hmota víc než těm, které ji užívaly večer.
Japonská snídaně má ovšem i slabinu, a tou je sůl. Miso polévka spolu s nakládanou zeleninou patří v Japonsku k hlavním zdrojům soli v jídelníčku a slaná bývá i ryba, kterou kuchaři před grilováním nasolí. Kdo se léčí s vysokým tlakem, může slané misky střídat s nesolenými a o úpravě jídelníčku by se měl poradit se svým lékařem.
Co Japonci ráno skládají na tác
Japonci stolují podle pravidla ičidžú sansai, které znamená jednu polévku a tři chody. Rýže a nakládaná zelenina k tomu patří vždy. Polévka bývá nejčastěji miso, tedy vývar s rozmíchanou pastou z kvašené sóji. Miska zároveň doplní tekutiny a zeleniny se v ní dá sníst víc, protože v horkém vývaru změkne.
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Hlavní chod obstará bílkoviny. Typicky jde o grilovanou rybu, třeba soleného lososa nebo makrelu, jindy o vejce či tofu. Drobné přílohy bývají zeleninové, třeba spařený špenát se sezamem nebo kousek dušené dýně. Kuchaři přitom hlídají, aby se na tácu neopakoval stejný způsob přípravy ani stejná chuť, a každá miska tak nabídne něco jiného.
Na japonském snídaňovém tácu nechybí rýže a polévka, nejčastěji miso. Bílkoviny dodá hlavní chod, třeba solený losos nebo vejce. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ke snídani se tradičně jí i nattó, lepkavé kvašené sójové boby, které na tácu dělají společnost miso jako další kvašená potravina.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Část snídaně Co na tácu bývá Polévka nejčastěji miso, tedy vývar s rozmíchanou pastou z kvašené sóji Rýže patří ke snídani vždy Nakládaná zelenina patří ke snídani vždy Hlavní chod (bílkoviny) grilovaná ryba, třeba solený losos nebo makrela, jindy vejce či tofu Drobné přílohy zeleninové, třeba spařený špenát se sezamem nebo dušená dýně Častý doplněk nattó, lepkavé kvašené sójové boby Japonské ráno v české kuchyni Přečtěte si také: Češi vůbec neví, co znamená symbol ryby na zadním skle auta. Je to symbol starý téměř 2 000 let
Ani v Japonsku dnes tradiční tác nechystá každá rodina a mnoho lidí si ráno raději dá pečivo, protože vaření rýže zabere čas. Kdo doma snídá po japonsku, obvykle si vystačí s rýží, polévkou a jednou přílohou. Právě tahle skromnější sestava se dá zvládnout i u nás bez velkého vaření.
Postup může vypadat takto:
Rýži uvařte večer, ráno ji stačí ohřát. Bílkoviny dodá zbytek pečené ryby od včerejší večeře nebo vejce, třeba v podobě japonské rolované omelety tamagojaki. Polévka je otázka chvilky. Do horkého vývaru se rozmíchá lžíce miso pasty a přidá se, co je zrovna v lednici, třeba houby, zbylá zelenina nebo hrst špenátu.
Kdo si na rýži ráno netroufne, může začít jen polévkou s vejcem a sledovat, jestli se hlad ozve později než po obvyklém rohlíku.
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Zdroje: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8724572/, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9740526/, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-casta-snidanova-chyba-kvuli-ktere-trpite-behem-dne-hlady-307307, https://environhealthprevmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12199-020-00883-4, https://japan-food.jetro.go.jp/en/japanesecuisine/125.html, https://japan-food.jetro.go.jp/en/japanesecuisine/116.html, https://www.denik.cz/zdravi/snidane-mozek.html, https://www.newstream.cz/enjoy/s-chlebem-je-to-mnohem-jednodussi-aneb-jak-japonsko-prestalo-milovat-ryzi, https://eurozpravy.cz/magazin/189753-proc-je-japonska-strava-tak-zdrava, https://pogogi.com/japanese-breakfast-asagohan-traditional-morning-meal