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Ani rohlík, ani jogurt. Češi po 60 objevili snídani z Japonska. Po rýži s rybou a miso polévkou nemáte hlad až do oběda

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Káva dopitá, rohlík s marmeládou snědený, a ještě před desátou se ozve žaludek. Kdo má přes šedesát a hledá snídani, po které nebude dopoledne sahat po sušenkách, může se inspirovat na druhé straně světa. Japonci ráno tradičně jedí teplou polévku, rýži a rybu. Na první pohled to připomíná spíš oběd, přesto má takové menu svou […]
Ani rohlík, ani jogurt. Češi po 60 objevili snídani z Japonska. Po rýži s rybou a miso polévkou nemáte hlad až do oběda

Ani rohlík, ani jogurt. Češi po 60 objevili snídani z Japonska. Po rýži s rybou a miso polévkou nemáte hlad až do oběda

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 05:28

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