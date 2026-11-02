Za tohle lidé kdysi dostávali zaplaceno: nejpodivnější práce historie

Některé byly zvláštní, jiné nebezpečné a pár z nich by si dnes jen málokdo dokázal představit jako skutečné zaměstnání. Přesto byly běžnou součástí života – a někdo za ně dostával výplatu.
Budíček, který nešel odložit
Než existovaly budíky, existovali lidé, kteří vás ráno skutečně přišli vzbudit. Říkalo se jim knocker-uppers a jejich práce byla jednoduchá – dlouhou tyčí nebo klepáním na okno probudit zákazníka přesně na čas.
Pracovali často brzy ráno, chodili od domu k domu a museli být spolehliví. V některých případech házeli drobné kamínky do oken, dokud si nebyli jistí, že je člověk vzhůru. V průmyslové Británii to byla běžná služba, kterou si platili dělníci, aby nepřišli pozdě do práce.
Lidé, kteří „půjčovali“ mrtvé
Jedna z nejtemnějších profesí historie vznikla z nedostatku. Lékařské školy v 18. a 19. století zoufale potřebovaly těla pro studium anatomie. Legálně jich ale bylo málo.
A tak se objevili takzvaní body snatchers – lidé, kteří v noci vykopávali čerstvě pohřbené mrtvé a prodávali je lékařům. Byla to nelegální, ale výnosná práce. V některých případech se situace vyhrotila natolik, že už nešlo jen o krádeže těl, ale i o vraždy.
Ochutnávači
Na královských dvorech nebyla moc jen výsadou, ale i rizikem. Strach z otravy byl reálný, a tak existovali lidé, jejichž úkolem bylo ochutnat jídlo před panovníkem.
Ochutnávač jedl stejné jídlo, pil stejné nápoje a čekal, zda se projeví příznaky otravy. Byla to práce, která vyžadovala absolutní důvěru – a zároveň ochotu riskovat vlastní život. Paradoxně šlo často o prestižní pozici.
Profesionální truchlící
V některých kulturách bylo smuteční chování natolik důležité, že si lidé najímali profesionály, kteří měli za úkol plakat na pohřbech. Tito lidé zesilovali atmosféru smutku a pomáhali rodině „správně“ vyjádřit emoce.
Čím hlasitější a přesvědčivější truchlení, tím lépe. V některých společnostech to byl znak úcty k zesnulému a zároveň společenská norma, kterou bylo potřeba naplnit.
Lovci krys ve velkém městě
S rozvojem měst přišel problém, který byl stejně nepříjemný jako nebezpečný – krysy. A s nimi i lidé, kteří je lovili.
Lovci krys pracovali v kanalizacích, sklepech i ulicích, často riskovali nákazy a byli placeni podle počtu ulovených zvířat. Byla to špinavá, nebezpečná práce, ale nezbytná pro fungování měst.
Testeři nebezpečných věcí
V době, kdy neexistovaly moderní bezpečnostní standardy, někdo musel zkoušet, co vydrží člověk. Testovaly se chemikálie, léky nebo pracovní podmínky.
Někdy šlo o dobrovolníky, jindy o lidi bez jiné možnosti. Výsledkem byly zkušenosti, na kterých dnes stojí bezpečnostní normy – ale za cenu, kterou bychom dnes jen těžko přijali.
Proč tyto práce zmizely
Na první pohled působí tyto profese jako kuriozita. Ve skutečnosti ale odrážejí potřeby své doby.
Zmizely, protože technologie je nahradily (budíky, medicína), změnily se zákony a etika, nebo už prostě nebyly potřeba. To, co dnes vnímáme jako samozřejmost, bylo kdysi řešeno úplně jinak – často mnohem drsněji.
Co to říká o dnešní práci
Možná si někdy říkáme, že naše práce nedává smysl. Když se ale podíváme do minulosti, zjistíme, že lidé byli ochotni dělat věci, které dnes působí téměř neuvěřitelně.
Ne proto, že by chtěli. Ale protože to byla jediná možnost.
A právě v tom je ten největší rozdíl.
Zdroje: Britannica, World History, img ai generated leonardo ai