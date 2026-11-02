Dobrá práce

Celý profesní život jsem pracovala v televizi. V televizi československé jako malířka pozadí, v televizi české ve zpravodajství jako grafička, výtvarná redaktorka, ve scénickém provozu jako dispečerka scéniky a dopravy, externě v magazínu Sama doma, a nakonec jsem zpracovávala historii televize. Můj čas se naplnil, já s prací pro ČT skončila a stala jsem se rentiérkou.
Pracovat mě vždycky těšilo, byla to tvůrčí a zajímavá práce, a tak není divu, že jsem se po roce pauzy a na konci covidové pohromy začala pídit, kde bych se tak ještě mohla uplatnit. A stalo se. Divadlo! Potřebovali mě ve Vršovickém divadle MANA. Skočila jsem rovnýma nohama do divadelní sezóny. Stalo se tak v září 2021 a já se musela za pochodu naučit třináct her coby rekvizitářka, garderobiérka a inspicientka. Byla to jízda!
Po třech sezónách jsem byla nucena si přiznat, že je to sice práce krásná, leč že je to taky dřina, a moje záda už to nedávají. Divadlo mě ale uchvátilo, a tak jsem se na dvě sezóny stala šatnářkou, uvaděčkou a inspektorkou hlediště.
V červnu 2026 mi byla nabídnuta práce v divadelní pokladně a tam mě teď najdete. A to je, přátelé, práce snů! Jste mezi lidmi tak akorát a pořád se musíte něco učit. Kromě běžné pokladní práce jsem si taky oprášila svoje znalosti ve výrobě excelových tabulek, co mi usnadňují počítání. Samotnou mě překvapilo, že jsem je po létech z paměti vylovila. V pokladně se střídám ještě s jednou milou kolegyní; ona má pondělky a úterky, já čtvrtky a pátky. Středy máme na střídačku.
Divadlo je úžasný svět a já v pokladně nejen prodávám lístky, ale taky si s lidmi povídám, protože vězte, že do našeho divadla chodí samí bezva lidi. A taky tam samí bezva lidi pracují.
Jsme sice divadlo malé, leč naše hry jsou všechny bez rozdílu krásné. Ty z dřívějška znám jako svoje boty, tři sezóny jsem je znala jen ze zákulisí, pak jako uvaděčka, ale teď mám možnost je vidět coby divák, a to je odměna za to, že pracuji v divadle. Když zavřu po začátku představení kasu, můžu se jít podívat na představení. Moc se těším na nový repertoár.
Od září jsem se v pokladně seznámila s mnoha diváky, kteří se k nám rádi vracejí. Ani nevíte, jak mě těší, když mi poděkují za to, že jsem ochotná, a že se usmívám. Prostě dobrá práce, která mě potkala na závěr mého pracovního života. I moje záda si ji pochvalují.
Poznámka pod čarou - fotky v galerii pocházejí z dob, kdy jsem byla 3v1 - rekvizitářka, garderobiérka, inspice.