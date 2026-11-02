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Tragický říjen v Plzeňském kraji: Tři lidé zemřeli, nehod výrazně přibylo

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Říjnové nehody v Plzeňském kraji si vyžádaly tři životy. V prvním případě šlo o staršího motorkáře, který měl nejspíš zdravotní obtíže a sjel mimo vozovku. Ke konci měsíce zahynuli další dva řidiči, jednomu bylo teprve osmnáct let. Nehod obecně přibylo, oproti loňsku jich bylo o 103 více.
Tragický říjen v Plzeňském kraji: Tři lidé zemřeli, nehod výrazně přibylo

Tragický říjen v Plzeňském kraji: Tři lidé zemřeli, nehod výrazně přibylo

Zdroj: HZS Plzeňského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 06:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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