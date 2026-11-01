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Dvacetiletý student si v garáži staví elektrické kytary od nuly. Neměl peníze, tak se naučil řemeslo, které mu závidí profesionálové

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Dvacetiletý Ian Vanveen strávil přes 200 hodin stavbou elektrické kytary z javorového dřeva. Celý nástroj navrhl, vyřezal a zapojil sám, v garáži rodičů.
Doma vyrobená elektrická kytara

Doma vyrobená elektrická kytara

Zdroj: Ian Vanveen
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.11.2026 21:09

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