Rostec nazývá T-80BVM „tichým zabijákem“, Oryx eviduje přes 1 300 ztrát tanku na Ukrajině

Ruská státní zbrojní skupina Rostec
označila modernizovaný tank T-80BVM za “tichého zabijáka”. Podle ní umí díky tiché plynové turbíně a maskování provádět rychlé obchvaty, aniž by ho protivník zachytil.
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Ruské tvrzení zveřejnil web Defence Blog a převzala ho další média. Zajímavé je ale především to, jak si marketingové sdělení stojí vedle dostupných dat o ztrátách.
T-80BVM: Od roku 1976 k variantě nasazení na Ukrajině
T-80 vstoupil do služby v roce 1976 a byl teprve druhým
hlavním bojovým tankem (MBT) s plynovou turbínou, po švédském Strv 103.
T-80BVM je modernizací verze T-80BV. Vyrábí ho omský podnik Omsktransmash ze skupiny Uralvagonzavod. Rusko tím zčásti nahrazuje ztráty a zčásti dále
využívá velké zásoby starších vozidel jako základ pro úpravy. Podle zdrojů se modernizace na verzi T-80BVM dotkla palebné síly, ochrany i pohyblivosti. Základní parametry se uvádějí takto: 125mm kanon, plynová turbína o výkonu 1 250 koní, víceúčelový zaměřovač střelce, přístroj pro vidění řidiče a stabilizátor kanónu modulární reaktivní pancíř a protiatomová síť výbušný reaktivní pancíř Relikt, zesílený podvozek a automatické napínání pásů
Údaje o jednotlivých prvcích vycházejí z ruských prezentací a zprostředkovaných zpráv.
Reakce na dronové války
Novější vozidla
dostávají prvky určené proti . Verze z roku 2023 měla rušicí systém Volnorez se dvěma všesměrovými anténami. Později Rusko představilo i variantu s protidronovým pancéřovým řešením. dronům
Jde o přímou odpověď na způsob, jakým se na Ukrajině vede boj proti obrněné technice. Skutečnou účinnost těchto prvků zatím nelze spolehlivě posoudit.
Rostec: T-80 a ruská pohádka o “létajícím” tanku
Rostec zdůrazňuje i pohyblivost. Tank označuje za „létající“, což odkazuje na ukázky, při nichž T-80 skáčou z můstků na vojenských přehlídkách typu tankový biatlon.
Turbína nabízí silné zrychlení a spolehlivý provoz v extrémním mrazu. Právě kvůli schopnostem za nízkých teplot,
je T-80 podle analytiků nejvhodnější na severu Ruska. Verze BVM byla podle téhož zdroje přidělena elitní 4. gardové tankové divizi Kantěmirovské. Limity T-80BVM: spotřeba a bojové ztráty del Oryx na Ukrajině
Turbína má svou cenu. Spotřebuje podstatně
více paliva než dieselové motory tanků T-72 a T-90. To zvyšuje nároky na logistiku, zejména při dlouhých operacích. Tank T-90M, Creative Commons Attribution 4.0 International
Tvrzení o „nepozorovaném“ pohybu navíc kontrastuje s daty z bojiště. Podle monitorovací skupiny Oryx bylo od začátku invaze
vizuálně potvrzeno nejméně 1 311 nebo zajatých ruských tanků řady T-80. zničených, poškozených, opuštěných
Čísla se samozřejmě týkají celé řady T-80, nejen varianty BVM, a vychází pouze z vizuálně doložených případů. Reálných ztrát tak může být mnohem víc.
Rusko podle zpráv agentury Reuters ztratilo za prvních téměř dva roky
války přes 3 000 tanků, a přesto dokázalo početní stav techniky udržet. Analytici to popisují jako výměnu kvality za kvantitu. Modernizace starších typů podle zkušeností z bojiště jako T-80BVM do tohoto přístupu zapadá.
Z hlediska srovnání zůstává T-80BVM variantou starého základu.
T-80BVM nemá zásadně novou koncepci, a jeho hodnota tak spočívá hlavně v dostupnosti a rychlosti obnovy. Plynovou turbínu používá i americký M1 Abrams, ale ten má zcela odlišnou konstrukci a logistický systém.
Zdroj:
U24 Media, Defence Blog, The National Interest, The Defense Post Autor/Licence fotografie: T-80BVM, Mil.ru, CC BY 4.0