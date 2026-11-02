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Rostec nazývá T-80BVM „tichým zabijákem“, Oryx eviduje přes 1 300 ztrát tanku na Ukrajině

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Rostec označuje modernizovaný T-80BVM za tichého zabijáka. Data o ztrátách řady T-80 na Ukrajině ale ukazují jiný obraz.
Rostec nazývá T-80BVM „tichým zabijákem“, Oryx eviduje přes 1 300 ztrát tanku na Ukrajině

Rostec nazývá T-80BVM „tichým zabijákem“, Oryx eviduje přes 1 300 ztrát tanku na Ukrajině

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 06:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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