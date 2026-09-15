Z učebny rovnou k pacientům. Hradec otevírá cestu novým sestrámPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Z učebny rovnou k pacientům. Hradec otevírá cestu novým sestrám
Rána jsou chladnější, bundy se vrací do ulic a někteří už zase hledají, kde je doma ten správný knoflík na...
Sundávají hasiči opravdu kočky ze stromů, nebo je to jen oblíbená filmová scéna? Hasiči z Královéhradeckého...
Křižovatka Mileta je po více než dvou letech kompletně hotová, část řidičů ale od nákladné přestavby čekala...
Řidiči mohou na dálnici D11 nově zastavit na oboustranné odpočívce Předměřice. Nabízí celkem 98 parkovacích...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →