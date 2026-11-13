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První námraza už poslala sypače do terénu. Jak je kraj připravený na zimu?

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První námraza už zaměstnala silničáře v Královéhradeckém kraji. Na zimní sezonu mají připraveno 120 sypačů, plné sklady soli a 255 milionů korun, o patnáct milionů více než loni. Řidiči si mohou na internetu zjistit, kdy jejich trasu naposledy ošetřili.
První námraza už poslala sypače do terénu. Jak je kraj připravený na zimu?

První námraza už poslala sypače do terénu. Jak je kraj připravený na zimu?

Zdroj: Markéta Hamerníková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 05:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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