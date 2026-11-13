První námraza už zaměstnala silničáře v Královéhradeckém kraji. Na zimní sezonu mají připraveno 120 sypačů, plné sklady soli a 255 milionů korun, o patnáct milionů více než loni. Řidiči si mohou na internetu zjistit, kdy jejich trasu naposledy ošetřili.
První námraza už poslala sypače do terénu. Jak je kraj připravený na zimu?
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