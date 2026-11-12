Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Les, louka, podzemní skluzavka i králíci. Hradec chystá školku trochu jinak

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Les, louka, rybník, zahrada a k tomu králíci nebo podzemní prolézačka. V Hradci Králové se chystá mateřská škola, do které se možná budou děti těšit víc než domů. Nová školka Podzámčí nabídne místo stovce malých dobrodruhů a stavět by se mohlo začít ještě letos.
Les, louka, podzemní skluzavka i králíci. Hradec chystá školku trochu jinak

Les, louka, podzemní skluzavka i králíci. Hradec chystá školku trochu jinak

Zdroj: studio LOXIA
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 15:02

Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Díry v silnicích hlídá AI. Královéhradecký kraj ji nasadil jako první
Díry v silnicích hlídá AI. Královéhradecký kraj ji nasadil jako první
Hradec Králové pohltí černá díra. Naštěstí jen v galerii
Hradec Králové pohltí černá díra. Naštěstí jen v galerii

Říká se, že z černé díry neunikne ani světlo. V Hradci Králové se ale jedna taková otevře veřejnosti....

FOTO: Čtyři malé hyenky poprvé vyrazily do velkého výběhu. Zaujala je voda
FOTO: Čtyři malé hyenky poprvé vyrazily do velkého výběhu. Zaujala je voda

Čtyři mláďata hyenky hřivnaté ze Safari Parku Dvůr Králové poprvé prozkoumala velký výběh. Nejvíc...

Evropské peníze pomáhají regionům. V Hradci usnadní cestu k vlakům
Evropské peníze pomáhají regionům. V Hradci usnadní cestu k vlakům

Evropské regiony se potýkají s rozdílnou úrovní rozvoje. Kohezní politika Evropské unie se snaží tyto...

Miliony do nemocnice v Novém Bydžově. Kraj slibuje špičkovou rehabilitaci
Miliony do nemocnice v Novém Bydžově. Kraj slibuje špičkovou rehabilitaci

Ještě nedávno panovaly obavy, že nemocnice v Novém Bydžově postupně omezí svůj provoz. Teď ale...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.