Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Hradec má svůj Empire State Building. Stadion pod lízátky konečně září

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tři roky čekání jsou u konce a hradecký fotbalový stadion konečně ukázal, co umí po setmění. Fasádu arény pod lízátky rozzářilo na 300 světel, která využívají stejnou technologii jako slavný newyorský mrakodrap Empire State Building.
Hradec má svůj Empire State Building. Stadion pod lízátky konečně září

Hradec má svůj Empire State Building. Stadion pod lízátky konečně září

Zdroj: Facebook Tomáše Vymetálka
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 11:55

Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Ovečka Shaun, basket, fotbal, vláčky i Čechomor. Hradec čeká víkend plný zážitků
Ovečka Shaun, basket, fotbal, vláčky i Čechomor. Hradec čeká víkend plný zážitků
Lvi jdou po pauze do akce. Fanynky mají vstup za padesát korun
Lvi jdou po pauze do akce. Fanynky mají vstup za padesát korun

Hradečtí Lvi se po reprezentační pauze vracejí na led a v pátek chtějí proti Plzni napravit hořkou porážku...

První námraza už poslala sypače do terénu. Jak je kraj připravený na zimu?
První námraza už poslala sypače do terénu. Jak je kraj připravený na zimu?

První námraza už zaměstnala silničáře v Královéhradeckém kraji. Na zimní sezonu mají připraveno 120 sypačů,...

Svítící prasátka i obří vlk. V hradeckém Parku 360 otevřela Světlozem
Svítící prasátka i obří vlk. V hradeckém Parku 360 otevřela Světlozem

Svítící prasátka, pětimetrový vlk i výprava do vesmíru pod kopulí planetária. V hradeckém Parku 360...

Les, louka, podzemní skluzavka i králíci. Hradec chystá školku trochu jinak
Les, louka, podzemní skluzavka i králíci. Hradec chystá školku trochu jinak

Les, louka, rybník, zahrada a k tomu králíci nebo podzemní prolézačka. V Hradci Králové se chystá mateřská...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.