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Svítící prasátka i obří vlk. V hradeckém Parku 360 otevřela Světlozem

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Svítící prasátka, pětimetrový vlk i výprava do vesmíru pod kopulí planetária. V hradeckém Parku 360 otevřela Světlozem. Na bývalém vojenském letišti nabízí šestnáct světelných zastávek a má do areálu přivést návštěvníky také mimo letní festivalovou sezonu.
Svítící prasátka i obří vlk. V hradeckém Parku 360 otevřela Světlozem

Svítící prasátka i obří vlk. V hradeckém Parku 360 otevřela Světlozem

Zdroj: Markéta Hamerníková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 20:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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