Svítící prasátka i obří vlk. V hradeckém Parku 360 otevřela Světlozem

„Mladšímu bráchovi se nejvíc líbila svítící prasátka-houpačky, mně se líbilo všechno,“ zhodnotila návštěvu Světlozemě sedmiletá Natálka.
Cena závisí na zvoleném termínu: dětské vstupenky začínají na 190 korunách, dospělí zaplatí od 290 korun.
Nový světelný park se návštěvníkům otevřel ve čtvrtek 12. listopadu. Místo přestřižení pásky zahájení doprovodilo symbolické propojení světelných kabelů. Zhruba kilometr a půl dlouhá trasa vede venkovním areálem i někdejšími leteckými hangáry a podle pořadatelů ji lidé projdou přibližně za hodinu.
Cestou potkají vlka Světlonoše, který při přiblížení reaguje světlem a zvukem, nebo zamíří do planetária pod kopulí. Součástí výstavy je také světelná louka s tisíci zářících bodů a sedmimetrový vánoční strom sestavený z barevných plastových kyblíků.
Instalace vznikaly přímo pro hradecký park
Na kreativním obsahu Světlozemě se podílelo patnáct umělců pod vedením Jiřího Suchánka a více než polovina instalací vznikla přímo pro zdejší areál.
„Nejsou to věci, které by byly přivezeny v kontejnerech z Číny, ale jsou to věci, které mají z velké části autorství tady v Česku. Jsou za tím opravdoví lidé, nejsou za tím umělí roboti, ale opravdu výtvarníci,“ řekl při otevření kreativní ředitel Jiří Suchánek.
Park má žít i mimo léto
Světlozem má přivést lidi do areálu v období, kdy se zde velké letní koncerty nekonají.
„Pro nás jako pro vedení města Hradce Králové je velmi důležité, aby Park 360 dýchal a žil s městem po celý rok a myslím si, že tohle je skvělá příležitost, jak rozhýbat Park 360 i v dalších částech roku, než jsou ty měsíce letní nebo jarní,“ uvedla primátorka Pavlína Springerová.
Ředitel Parku 360 Michal Thomes připomněl proměnu bývalého vojenského letiště v kulturní a společenský prostor. S nadsázkou přitom odkázal i na nedávný anonym, který si stěžoval na hluk a požadoval ticho a konec hudební produkce ve 22 hodin.
Do vánoční vesničky i bez vstupenky
Před placenou stezkou vznikla vánoční vesnička s občerstvením a malým lunaparkem. Samotný vstup do vesničky je zdarma, mohou do ní tedy přijít i lidé, kteří se na světelnou trasu nechystají.
Vstupenky do světelného parku se kupují na místě i online na konkrétní čas, přičemž vstupy jsou rozdělené do patnáctiminutových intervalů. Cena závisí na zvoleném termínu: dětské vstupenky začínají na 190 korunách, dospělí zaplatí od 290 korun. Děti do dvou let budou mít vstup zdarma.