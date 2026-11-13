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Lvi jdou po pauze do akce. Fanynky mají vstup za padesát korun

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Hradečtí Lvi se po reprezentační pauze vracejí na led a v pátek chtějí proti Plzni napravit hořkou porážku z Liberce. Navíc Mountfield věnuje zápas ženám a dívkám, které si mohou užít extraligový hokej za pouhých padesát korun.
Lvi jdou po pauze do akce. Fanynky mají vstup za padesát korun

Lvi jdou po pauze do akce. Fanynky mají vstup za padesát korun

Zdroj: Facebook Mountfield HK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 09:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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