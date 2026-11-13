Ovečka Shaun, basket, fotbal, vláčky i Čechomor. Hradec čeká víkend plný zážitků

SOBOTA: Pohádky, vláčky i sport
Malé oči v Bio Central : Víkendový filmový festival pro děti od tří let odstartuje v 9:30 pohádkovou snídaní. V 10 hodin dorazí Ovečka Shaun, ve 13 hodin se na plátně objeví animák V hlavě a chybět nebudou ani výtvarné a animační dílny nebo prohlídky zákulisí kina. Večer v 17:30 zakončí pohádka Šíleně smutná princezna.
Výstava modelových železnic: Na hlavním nádraží se od 9 do 18 hodin rozjedou miniaturní vlaky. K vidění bude osm funkčních kolejišť, zimní krajina i modely oceněné na soutěžích. Pro děti je připravený koutek s vláčky a modelářská dílna. Vstupné je 100 korun pro dospělé a 50 pro děti.
Arabela v Klicperově divadle: Rumburak, princezna Arabela a svět, ve kterém je možné úplně všechno. Oblíbený pohádkový příběh ožije na divadelních prknech od 17:30.
Basketbal v GAPA aréně: Jestli dáváte přednost sportovním emocím, od 18 hodin se utkají domácí basketbalisté BK GAPA Hradec Králové s BK Olomoucko.
Den otevřených dveří Hradební: Budoucí středoškoláci mohou od 8:30 do 13 hodin prozkoumat učebny a odborné dílny SPŠ, SOŠ a SOU Hradební a zjistit, co je při studiu čeká.
Fotbalisté Třebše v akci: V sobotu od 14 hodin se ve sportovním areálu Slavia utkají fotbalisté TJ Sokol Třebeš s SK Jičín. Ideální příležitost užít si pořádnou dávku regionálního fotbalu.
NEDĚLE: Trhy, Čechomor a pořádná dávka hudby
Martinské trhy v Adalbertinu: Od 9 do 16 hodin zavoní podzimní atmosféra lidových řemesel a blížících se Vánoc. Čekají vás rukodělné výrobky, tvořivé dílničky pro děti i vystoupení folklorního souboru Červánek.
Čechomor v Aldisu: Tohle bude hudební lahůdka! Čechomor slaví 25 let od vydání slavného alba Proměny a do Hradce přiveze speciální koncert. Společně s kapelou vystoupí Lenka Dusilová a Prague Philharmonia. Začátek je v 15 hodin.
Bach, Mozart a Mysliveček: Milovníci klasiky mohou zamířit do Sálu Soni Červené. Od 17 hodin tam varhanice Jiřina Marešová zahraje skladby slavných mistrů i vlastní improvizace. Už v 16 hodin začne v Café Filharmonie povídání o životě varhaníků.
Malé oči pokračují: Ani v neděli nezůstane Bio Central bez dětských filmových dobrodružství. Festival Malé oči pokračuje druhým dnem, během kterého se malí diváci opět ponoří do světa filmů, fantazie a emocí.
Modelové vláčky na nádraží: Nestihli jste sobotní výstavu? Žádný problém. Miniaturní železniční svět bude na hlavním nádraží otevřený také v neděli od 9 do 18 hodin.