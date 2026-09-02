Rus si neškrtne, Německo rozmístí na pobřeží Baltu obří drony, které vidí pod hladinu. Vydrží 30 hodin a doletí přes 9 000 km

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Rus si neškrtne, Německo rozmístí na pobřeží Baltu obří drony, které vidí pod hladinu. Vydrží 30 hodin a doletí přes 9 000 kmPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Německé námořnictvo podepsalo objednávku 8 bezpilotních strojů MQ-9B SeaGuardian, které od roku 2028 budou hlídat Severní i Baltské moře.
Dron MQ-9B pod vodu
Zdroj: General Atomics Aeronautical
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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