Patrick Marleau odehrál 1 779 zápasů. Jak vůbec lidské tělo přežije tolik večerů v NHL?

Patrick Marleau vstoupil do NHL 1. října 1997. Bylo mu osmnáct let a šest dní a v prvním střídání se mu podle jeho vlastní vzpomínky Bryan Marchment z Edmonton Oilers okamžitě pokusil připomenout, do jaké ligy právě přišel, tvrdým bodyčekem. Marleau se ráně šťastně vyhnul.
Možná je to až příliš symbolický začátek kariéry člověka, který o čtyřiadvacet let později odešel jako hráč s největším počtem utkání základní části v historii NHL. Za San Jose Sharks, Toronto Maple Leafs a Pittsburgh Penguins nastoupil celkem 1 779krát. Gordieho Howea, jehož rekord 1 767 zápasů vydržel přes čtyři desetiletí, překonal 19. dubna 2021.
Samotné číslo 1 779 se čte až příliš snadno. Ve skutečnosti odpovídá více než jednadvaceti a půl kompletním sezonám po 82 zápasech, odehraným bez jediné pauzy mezi nimi. A Marleau do toho ještě přidal 195 utkání play-off. Celkem tedy v NHL nastoupil k 1 974 soutěžním zápasům.
Když překonal Howea, chyběl za celou kariéru jen jednatřicetkrát
Možná nejlépe Marleauovu odolnost nevystihuje rekord, ale číslo, které se v tabulce hledá hůř. Když v roce 2021 překonal Howea, měl za sebou téměř 1 770 zápasů základní části a podle Sharks během celé kariéry do té chvíle vynechal pouze 31 utkání, do nichž mohl nastoupit.
Od 9. dubna 2009 pak nevynechal ani jediný zápas, k němuž byl způsobilý. Jeho série skončila až spolu s posledním utkáním kariéry na hodnotě 910 zápasů v řadě. V aktuální historické tabulce NHL mu patří šesté místo za Philem Kesselem, Brentem Burnsem, Keithem Yandlem, Dougem Jarvisem a Garrym Ungerem.
To je důležitý rozdíl. Marleau nebyl člověk, který odehrál rekordní počet utkání tím, že by každou chvíli zmizel na měsíc a potom kariéru natáhl do vysokého věku. Podstatnou část těch let prostě chodil do práce každý večer.
Dlouhověkost neznamená, že vás nic nebolí
Když se o podobných hráčích píše jako o „nezničitelných“, vzniká trochu falešná představa. Marleau samozřejmě nebyl nezranitelný. Joe Thornton po jeho konci otevřeně připomínal, že hrál přes bolest a přes řadu zdravotních problémů. Rozdíl byl v tom, že obrovskou část z nich dokázal zvládnout bez absence.
To je v NHL významnější, než působí. Hráči nenastupují jednou týdně. Základní část obsahuje 82 utkání během několika měsíců, časté přesuny přes několik časových pásem a série, kdy jeden večer hrajete v jednom městě a další den už v jiném.
Každý zápas navíc znamená opakované sprinty, brzdění, změny směru, souboje u mantinelu a kontakt s hráči, kteří váží kolem sta kilogramů. Rekord 1 779 zápasů proto není pouze testem vrcholné kondice. Je testem schopnosti zregenerovat se dost rychle na to, aby člověk mohl totéž udělat znovu za dva dny.
Po čtyřicítce už Marleau netrénoval jako pětadvacetiletý
Právě tady se dlouhověkost začíná oddělovat od obyčejného štěstí.
Trenéři, kteří Marleaua vedli, při jeho rekordním večeru mluvili o profesionalitě, fyzické přípravě a schopnosti přizpůsobovat se. Před čtyřicítkou například snížil hmotnost a upravil způsob tréninku. NHL.com/cs tehdy popsalo i jednu jeho méně obvyklou rutinu: mezi druhou a třetí třetinou používal krátkou ledovou koupel jako součást regenerace.
Nejde o žádný tajný recept na 1 779 zápasů. Spíš o ukázku změny myšlení. Mladý hráč trénuje hlavně proto, aby byl rychlejší, silnější a lepší. Stárnoucí hráč musí postupně část energie přesunout do otázky: co mám udělat, abych vůbec mohl zítra trénovat znovu?
Právě schopnost přizpůsobit přípravu věku bývá u dlouhých kariér stejně podstatná jako samotná fyzická výjimečnost.
Pomohlo i to, že se dokázal změnit jako hráč
Marleau ve čtyřiceti samozřejmě nebyl stejný hokejista jako ve dvaceti. V nejlepších letech patřil mezi nejrychlejší útočníky NHL, pravidelně dával přes třicet gólů a v San Jose byl dlouhé období jednou z hlavních ofenzivních postav. Kariéru dokončil s 566 góly a 1 197 body. Za Sharks odehrál 1 607 zápasů, takže je s klubem spojený mnohem silněji než s kterýmkoli dalším týmem.
S věkem ale jeho role klesala. A právě to je další překážka, kterou rekordman musí přežít. Nestačí zůstat zdravý. Musíte být pořád natolik použitelný, aby vás trenér zařadil do sestavy. Mladší konkurence přichází každý rok a bývalá hvězda musí přijmout, že už nedostane stejné minuty, přesilovky ani spoluhráče.
Marleau dokázal pokračovat i v době, kdy už nebyl člověkem, kolem nějž se útok stavěl. To je možná psychologicky těžší část dlouhověkosti než samotná regenerace.
V 41 letech pořád hrál proti lidem, kteří se narodili po jeho debutu
Marleau debutoval v roce 1997. Jeho poslední sezona byla 2020/21. Během tak dlouhé doby se nevymění jen spoluhráči. Vymění se celá liga. Když začínal, hráli v NHL Wayne Gretzky, Mark Messier nebo Eric Lindros. Když končil, nastupoval proti generaci Connora McDavida a Austona Matthewse.
NHL během jeho kariéry zavedla nájezdy, prodloužení tři na tři, změnila pravidla proti držení a hákování, odstranila přihrávku přes dvě čáry a prošla několika zásadními proměnami tempa hry.
Marleau přesto pořád našel místo. Jeho rekord proto není jen fyzickou statistkou. Je také důkazem schopnosti přežít několik různých verzí stejného sportu.
Ani nejdelší kariéra přitom neměla pohádkový konec
Na Marleauově příběhu je jedna nepříjemná sportovní ironie. Odehrál 23 sezon. Do play-off se během kariéry dostal ve dvaceti různých ročnících a přidal 195 zápasů vyřazovací části. Se San Jose se v roce 2016 dostal až do finále Stanley Cupu.
Pohár ale nikdy nezískal. Je tedy historickým rekordmanem v jedné z největších statistik dlouhověkosti a současně člověkem, který mohl hrát téměř dva tisíce utkání NHL včetně play-off a nikdy zažít večer, kdy mu kapitán předá Stanley Cup. Vrcholový sport někdy nedává za vytrvalost automatickou odměnu.
1 779 možná není rekord síly. Je to rekord opakovatelnosti
Hokej má výkony, které vzniknou během jediného mimořádného večera. Bill Mosienko potřeboval na rekordní hattrick 21 sekund. Darryl Sittler nasbíral deset bodů za jeden zápas.Marleauův rekord funguje přesně opačně.
Nevznikl jedním výbuchem geniality. Vznikal pokaždé, když ráno vstal po předchozím zápase a dokázal se připravit na další. Jednou. Stokrát. Tisíckrát. A nakonec 1 779krát.
Proto není nejpůsobivější otázkou, jak mohl Patrick Marleau hrát NHL tak dlouho. Spíš jak dokázal během čtyřiadvaceti let tak málokrát přijít k večeru, kdy hrát nemohl.
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Zdroje: NHL Records – Most Games Played, Career [1], NHL.com – Marleau passes Howe for NHL games played record [2], NHL.com – Marleau retires after 23 seasons [3], NHL Records – Most Consecutive Games Played [4], NHL.com/cs – 1768 zápasů! Marleau překonal Howea [5], San Jose Sharks – Sharks Legend Patrick Marleau Announces Retirement [6].