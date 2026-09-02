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Patrick Marleau odehrál 1 779 zápasů. Jak vůbec lidské tělo přežije tolik večerů v NHL?

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Marleauův rekord není jen důkazem dlouhé kariéry. Aby člověk odehrál 1 779 zápasů základní části, musí skoro čtvrt století současně přežívat zranění, cestování, změny role, konkurenci mladších hráčů i okamžik, kdy už trenér začne přemýšlet, zda vás vůbec potřebuje.
Patrick Marleau odehrál 1 779 zápasů. Jak vůbec lidské tělo přežije tolik večerů v NHL?

Patrick Marleau odehrál 1 779 zápasů. Jak vůbec lidské tělo přežije tolik večerů v NHL?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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