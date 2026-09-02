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Kupte si dýňový hrníček, čeká nás podzimní den jako z partesu. Meteorologové prozradili kdy

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První školní dny nás čeká babí léto a deštníky můžete nechat doma. Na víkend se počasí změní a čeká nás pořádný záchvěv podzimu. Meteorologové prozradily, kdy k nám dorazí podzim.
Kupte si dýňový hrníček, čeká nás podzimní den jako z partesu. Meteorologové prozradili kdy

Kupte si dýňový hrníček, čeká nás podzimní den jako z partesu. Meteorologové prozradili kdy

Zdroj: Kirill Z / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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