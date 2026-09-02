Kupte si dýňový hrníček, čeká nás podzimní den jako z partesu. Meteorologové prozradili kdy

Od prvního zářijového dne se ocitáme alespoň v
meteorologickém podzimu a je dobrou zprávou, že vlny veder už nás letos nečekají. Přesto se děti při svých prvních cestách do školy pořádně ohřejí. Počasí bude několik dnů velmi stabilní, výrazná změna přijde o víkendu. Do té doby ještě využijeme krátká trička i kraťasy. Přesto už definitivně vedra zůstávají vzpomínkou. Na scénu přicházejí milovníci podzimu.
Přichystejte si
podzimní výzdobu, hrníčky s dýní na podzimní čaj a oprašte pečící formy, protože dostanete chuť na něco pečeného a voňavého. Brzy také již přijdou k chuti . Nedočkavci se vývary a pořádné husté polévky již o víkendu dočkají něčeho, co je spojeno jenom s podzimem.
Týden babího léta
Od
úterý do pátku se budou teploty pohybovat kolem 23 až 26 °C a bude většinou polojasno, jen občasně se může zatáhnout. Srážky budou ale ojedinělé nebo jen lokální. Na Moravě mohou teploty vystupovat ještě k letním 28 °C, v pátek na jihu Moravy se mohou objevit ještě i třicítky. Mlha | Zdroj: Maryia Blizniakova / Shutterstock Rozdílný pátek přinese zimu i léto
Pátek bude podzimní na severu našeho území, které zasáhne studená fronta. Denní teploty vystoupí na
23 °C, na ostatním území budou kolem 28 °C, případně 30 °C na jižní Moravě. Sever Čech mohou svlažit místy přeháňky nebo kratší déšť, ale k večeru by měl ustávat. Páteční den přesto rozdělí pomyslně počasí na dvě poloviny. Letní od podzimního. Vládu skutečně pomalu, ale jistě přebere podzim.
Sobota a neděle spustí podzimní lavinu
Sobota a neděle už budou o pár stupňů chladnější. V údolích se mohou dokonce noční teploty dostat až na pouhých
5 °C, teploty přes den klesnou na 19 až 24 °C. Sobota, neděle i pondělí pak může přinést místy ranní mlhy zejména tam, kde bude prudký pokles teplot a dostatečná vlhkost vzduchu. Častěji se mohou mlhy vyskytnout u vodních toků, v Polabí, v nížinách a v údolích. Stejně tak na severu území, kde by v pátek mělo více pršet. Mlhavé počasí se ale bude během dopoledne protrhávat a vykoukne sluníčko. Čeká nás výrazný podzim a zima
Nebude tedy nic hezčího než procházka v prvním zářijovém víkendovém ránu. První předpovědi navíc mluví o
a také mrazivější zimě kvůli efektu velmi silného výrazně chladném a deštivém podzimu El Niña, které se letos označuje skutečně superlativy. Do střední Evropy by mohl přinést výrazné propady mrazivého vzduchu nebo vlhkých a deštivých epizod na podzim. Neznamená to nutně celkově chladnější podzim, ale některé dny mohou být výrazně a intenzivně deštivé, chladné, nebo později sněhové a mrazivé.
Zdroje článku:
chmi.cz, meteocentrum.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Renata Petříčková