Windows XP slaví 25 let a stále na něm běží tisíce počítačů po celém světě. Čísla z průzkumu překvapí

Přesně 25. října 2026 uplynulo dvacet pět let od chvíle, kdy Microsoft uvedl Windows XP na trh. Systém, který definoval celou éru modré nabídky Start a zelených luk na ploše, mezitím přežil šest svých nástupců. Podle aktuálních dat webové analytiky StatCounter Global Stats přitom stále pohání měřitelný podíl počítačů připojených k internetu. V říjnovém celosvětovém přehledu desktopových verzí Windows si XP drží podíl 0,04 %. Na první pohled jde o zanedbatelné číslo. Microsoft však ve své výroční zprávě za rok 2026 uvádí více než 1,6 miliardy měsíčně aktivních zařízení s Windows. Hrubý přepočet tak naznačuje, že XP může stále používat přibližně 640 tisíc zařízení, která se dostanou na webové stránky sledované službou StatCounter. A to jsou pouze počítače, které se k takovým stránkám skutečně připojují.
Co přesně měří StatCounter a proč jeho čísla nejsou klasickým průzkumem
StatCounter není dotazníkový průzkum ani soupis všech existujících počítačů. Jde o webovou analytickou službu, která využívá sledovací kód nasazený na více než milionu webových stránek po celém světě. Měsíčně zpracovává přes tři miliardy zobrazení stránek. Z informací o návštěvníkovi dokáže rozpoznat mimo jiné používaný operační systém, odfiltrovat automatizovaný provoz a následně zveřejnit výsledky v podobě procentuálních podílů. Data navíc ještě 45 dní po zveřejnění průběžně reviduje.
Co to znamená v praxi? StatCounter zachytí pouze zařízení, která aktivně navštěvují sledované webové stránky. Počítač s XP, který řídí výrobní linku za firewallem, obsluhuje bankomat nebo funguje v izolované laboratorní síti, se do statistik vůbec nedostane. Skutečný počet zařízení s Windows XP je proto téměř jistě vyšší než odhadovaných 640 tisíc. Přesné číslo ale veřejně dostupné není – nikdo totiž neprovádí celosvětový soupis všech instalací tohoto systému.
Proč 0,04 % není nula
Na první pohled jde o zanedbatelný podíl. V širším kontextu je ale zajímavější, než by se mohlo zdát. Windows XP má v aktuální globální tabulce stále vyšší zastoupení než Windows 8, jehož podíl činí pouhých 0,02 %. Běžná desktopová verze XP přitom přišla o podporu Microsoftu už 8. dubna 2014, tedy před více než dvanácti lety. Varianta Windows XP Embedded, určená například pro bankomaty, pokladní terminály a průmyslová zařízení, vydržela o něco déle. Její rozšířená podpora skončila 13. ledna 2016.
Každý počítač s XP, který se dnes připojuje k internetu, tak používá systém, pro který Microsoft už řadu let nevydává běžné bezpečnostní aktualizace. Přesto jich stále existují tisíce. Podle dříve zveřejněných přehledů dat StatCounteru měl systém XP ještě v prosinci 2023 podíl 0,64 %, v prosinci 2024 už jen 0,24 % a v září 2026 pouhých 0,05 %. Trend je tedy jednoznačně sestupný, nikoli však zcela plynulý. Hodnoty mohou kolísat také v důsledku průběžných revizí dat a změn metodiky.
Podobná situace panuje i v Česku. Česká statistika StatCounteru za září 2026 uvádí u Windows XP podíl 0,07 % mezi desktopovými verzemi Windows. Přesný počet zařízení v tuzemsku z těchto údajů určit nelze. I tak ale jde o stovky až tisíce počítačů, které se stále dostávají na sledované webové stránky.
Kdo a proč ještě v roce 2026 XP provozuje
Představa nadšence, který si doma z nostalgie ponechal starý počítač s Windows XP, je sice lákavá, ale skutečnost bude podstatně méně romantická. Za většinou zbývajících instalací stojí tři hlavní důvody: specializovaná zařízení, starší systémy a náklady na jejich výměnu.
- Průmyslové řídicí systémy (OT/ICS): Americká agentura CISA výslovně upozorňuje, že některé provozní technologie jsou stále závislé na nepodporovaných operačních systémech, mezi které patří i Windows XP. Ověřování a certifikace změn mohou trvat roky, servisní odstávky bývají krátké a výměna systému může vyžadovat úpravy nebo opětovné ověření celé výrobní linky.
- Bankomaty a pokladní terminály: Microsoft už v roce 2001 propagoval Windows XP Embedded jako platformu pro bankomaty a maloobchodní pokladní systémy. Životnost podobných zařízení může dosahovat patnácti i dvaceti let a výměna softwaru často vyžaduje také výměnu nebo zásadní úpravu hardwaru.
- Zdravotnická technika: FDA i organizace MITRE upozorňují, že starší zdravotnická zařízení mohou dál spolehlivě plnit svou základní funkci, zároveň však představují kybernetické riziko. Přechod na novější software je pomalý mimo jiné proto, že změny mohou vyžadovat nové testování a certifikaci.
V českém prostředí NÚKIB upozorňuje na podobný problém: ve výrobních provozech se stále nacházejí takzvané black-box stroje, tedy specializovaná zařízení se zastaralými operačními systémy, která bývají izolována uvnitř podnikové sítě. Ne vždy jde o důsledek nedbalosti. Organizace často stojí před rozhodnutím, zda investovat do nákladné a komplikované výměny, nebo ponechat starší zařízení v provozu a rizika omezit pomocí dalších bezpečnostních opatření.
Bezpečnostní realita: co hrozí a jak rizika omezit
Microsoft u nepodporovaných verzí Windows výslovně varuje před zvýšeným rizikem napadení viry a malwarem. Windows XP navíc postrádá řadu moderních bezpečnostních mechanismů, například plnohodnotnou implementaci technologie ASLR, která útočníkům ztěžuje zneužití chyb v paměti.
Když v roce 2017 udeřil ransomware WannaCry, Microsoft musel pro Windows XP výjimečně vydat bezpečnostní záplatu, přestože systém už tři roky nebyl běžně podporován. Útok zneužíval zranitelnost v protokolu SMB a zasáhl také počítače se staršími verzemi Windows. NÚKIB tehdy incident podrobně analyzoval a upozornil na rizika spojená s používáním neaktualizovaných systémů.
Organizace, které zatím nemohou Windows XP vyřadit, by měly dodržovat alespoň základní bezpečnostní opatření:
- Odpojit zařízení od internetu a oddělit je od ostatních částí sítě.
- Zablokovat porty 137, 138, 139 a 445, případně vypnout protokol SMB, pokud to provoz dovoluje.
- Pravidelně aktualizovat všechny okolní komponenty, pro které jsou aktualizace stále dostupné.
- Udržovat offline zálohy důležitých dat.
- Zavést průběžný monitoring a připravit konkrétní plán, jak zařízení postupně vyřadit.
Britské NCSC i český NÚKIB se v základních principech ochrany shodují. Segmentace sítě a monitoring ale nepředstavují definitivní řešení. Jde o dočasná opatření, která pomáhají omezit rizika, dokud se nepodaří zastaralé zařízení nahradit.
Čtvrt století v jednom čísle
Windows XP patří k nejdéle přežívajícím desktopovým systémům v historii Windows. V roce 2026 však nepřežívá proto, že by stále představoval dobrou volbu. Důvodem je spíše skutečnost, že svět kolem něj – výrobní linky, bankomaty nebo nemocniční přístroje – se mění mnohem pomaleji než software. Podíl 0,04 % tak není jen připomínkou nostalgie. Je také ukázkou toho, jak obtížné a nákladné může být nahrazování technologií, na kterých je závislý skutečný provoz.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda