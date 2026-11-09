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Windows XP slaví 25 let a stále na něm běží tisíce počítačů po celém světě. Čísla z průzkumu překvapí

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Čtvrt století starý systém si drží 0,04 % mezi desktopovými Windows. Po přepočtu to znamená stovky tisíc strojů, které jsou stále aktivní na webu.
Starý počítač s Windows XP

Starý počítač s Windows XP

Zdroj: PoloGoomba / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.11.2026 11:39

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