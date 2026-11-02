Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Russell byl zdrcený. Po závodě opustil okruh a FIA mu udělila pokutu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tým Mercedes dostal po Velké ceně Mexika pokutu ve výši 5 000 eur, protože George Russell se nezúčastnil svých povinností vůči médiím. Toto Wolff svého pilota hájí.
Russell po ztraceném vítězství zmizel z okruhu. Wolff: Naprosto ho chápu.

Russell po ztraceném vítězství zmizel z okruhu. Wolff: Naprosto ho chápu.

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 15:02

Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Pokud Vasseur nic neudělá, ztratí kontrolu, myslí si Rosberg
Pokud Vasseur nic neudělá, ztratí kontrolu, myslí si Rosberg
Dojatý Marco Antonelli: Udělal jsem to, co by měl udělat každý otec
Dojatý Marco Antonelli: Udělal jsem to, co by měl udělat každý otec

Andrea Kimi Antonelli se na začátku listopadu stal novým šampionem F1. Naprosto roztrhal predikce, které...

F1 Velká cena Brazílie 2026: Program, novinky a vše, co potřebujete vědět
F1 Velká cena Brazílie 2026: Program, novinky a vše, co potřebujete vědět

Formule 1 míří na brazilský Interlagos, který bude dvacátou zastávkou šampionátu. Sezóna se pomalu ale...

Podle Wolffa nepodrželi svého druhého jezdce: Musíme to vyřešit
Podle Wolffa nepodrželi svého druhého jezdce: Musíme to vyřešit

Sen George Russella o mistrovském titulu před několika hodinami definitivně skončil. Andrea Kimi Antonelli...

Antonelli je nejmladším šampionem F1. Kdo mu předcházel?
Antonelli je nejmladším šampionem F1. Kdo mu předcházel?

Andrea Kimi Antonelli se zapsal do historie formule 1. Třetím místem ve Velké ceně Mexika si zajistil svůj...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.