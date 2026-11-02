Russell byl zdrcený. Po závodě opustil okruh a FIA mu udělila pokutu

Russell byl zdrcený. Po závodě opustil okruh a FIA mu udělila pokutuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Russell po ztraceném vítězství zmizel z okruhu. Wolff: Naprosto ho chápu.
Článek byl publikován 02.11.2026 15:02
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