Slzy, hádky a historický titul. Mexiko nabídlo jeden z nejdramatičtějších víkendů

Hustý vzduch ve vysoké nadmořské výšce
Velká cena Mexika, která se koná ve výšce více než 2 000 metrů nad mořem, vždy přináší spoustu dramatických momentů. Letos je spustily dva francouzští piloti. Paddock v Mexiku je vždy nabitý k prasknutí a hosté někdy neberou ohled na osobní prostor, jak v pátek zjistil i Isack Hadjar.
Pilota Red Bullu oslovil fanoušek, jehož žádosti o společnou fotku vyústily v pár strkanic. Isack byl předvolán před komisaře, ale vyvázl pouze s jednoduchým napomenutím, a to na základě toho, že fanoušek nebyl žádný nadšený kluk, ale dospělý člověk, který by se měl chovat rozumně.
Zatímco Isack Hadjar měl menší potíže s fanouškem, další francouzský pilot, Esteban Ocon, se zapletl do poněkud vážnější hádky, kvůli níž ho tým Haas po pátečních trénincích vyřadil ze zbytku víkendu.
Předpokládá se, že neshoda s šéfem týmu Ajaem Komacuem byla vyvolána sporem ohledně strategie pneumatik pro volné tréninky a rychle eskalovala. Ocona nahradil na zbytek víkendu Rjó Hirakawa, který za tým absolvoval první volný trénink. Dvojnásobný mistr světa v vytrvalostních závodech podal na poslední chvíli solidní výkon a dojel na 13. místě.
Není jasné, zda se Ocon vrátí, ale skutečnost, že Francouz musel důrazně popřít, že by se při hádce jednalo o násilí, naznačuje, že neshoda byla natolik vážná, že zpochybňuje jeho budoucnost v týmu. Vše vyvolalo spekulace o tom, zda bude po zbytek sezóny nahrazen někým jiným.
Allwyn pomáhá a podporuje
Při Velké ceně Mexika 2026 se Fundación Reintegra stala dalším vítězem ocenění Allwyn Global Community Award. Organizace, která se už čtyři desetiletí věnuje prevenci násilí a sociální rehabilitaci dospívajících, získala od společnosti Allwyn finanční dar ve výši 100 000 eur.
Organizace pomáhá mladým lidem, kteří se dostali do konfliktu se zákonem, předcházet recidivě a znovu se začlenit do společnosti. Díky ocenění bude moci rozšířit svůj program na dalších 80 dospívajících a jejich rodiny. Nabídne jim individuální a rodinnou podporu, rozvoj sociálně-emočních dovedností i přípravu na pracovní uplatnění. Součástí programu je například vlastní pekárna, ve které mladí lidé získávají pracovní zkušenosti a odborné dovednosti. Podle organizace se devět z deseti dospívajících, kteří její program dokončí, k trestné činnosti nevrátí.
Navíc je zde přímé propojení s Velkou cenou Mexika. Organizace závodu podporuje profesní program nákupem pečiva z pekárny této iniciativy pro hospitality zóny během velké ceny. Ocenění je tak nejen finanční podporou její práce s mladými lidmi, ale také uznáním konkrétního společenského dopadu, který má její činnost v místní komunitě.