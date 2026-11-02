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Itálie dnes pláče s Antonellim: Gratulují mu sportovci i politici

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Itálie se dnes probudila do historického rána. Díky Andreovi Kimimu Antonellimu slaví země první jezdecký titul od roku 1953. Nejmladšímu šampionovi už stihly pogratulovat sportovní legendy i politici.
Itálie dnes pláče s Antonellim: Gratulují mu sportovci i politici

Itálie dnes pláče s Antonellim: Gratulují mu sportovci i politici

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 16:20

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