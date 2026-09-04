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„Vyhráli jsme miliony. Do roka jsme přišli o peníze i většinu přátel,“ píše Lenka (38)

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Ještě nedávno řešila, jak vyjít s výplatou do dalšího měsíce. Pak jí jediný los změnil život. Místo vysněného štěstí ale přišly hádky, závist a dluhy.
Vyhrát peníze může být fajn. Ale je potřeba umět s nimi naložit.

Vyhrát peníze může být fajn. Ale je potřeba umět s nimi naložit.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jsme kočky

Web přináší články o tématech, která hýbou každodenním životem – od vztahů, rodiny a práce přes lifestyle, společnost až po drobnosti, které všichni známe, ale málokdo o nich mluví nahlas.Obsah je osobní, otevřený a často odlehčený humorem. Autorky se nebojí pojmenovat věci tak, jak jsou, a...

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