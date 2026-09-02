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Nikdy nepracovali a měsíčně berou skoro 40 000 Kč. Jak je to možné?

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Představ si čtyřčlennou rodinu. Máma, táta a dvě malé děti. Ani jeden z rodičů nikdy pořádně nepracoval. Ale peníze mají!
Jak je možné, že si u nás rodina, která nepracuje, přijde i na 40 tisíc korun?

Jak je možné, že si u nás rodina, která nepracuje, přijde i na 40 tisíc korun?

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jsme kočky

Web přináší články o tématech, která hýbou každodenním životem – od vztahů, rodiny a práce přes lifestyle, společnost až po drobnosti, které všichni známe, ale málokdo o nich mluví nahlas.Obsah je osobní, otevřený a často odlehčený humorem. Autorky se nebojí pojmenovat věci tak, jak jsou, a...

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