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Houbaři po dešti často spěchají do lesa: První ráno přitom nemusí být pro sběr nejlepší

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Déšť, vlhký vzduch a vůně lesa často vypadají jako jasný signál, že nastal ideální čas vyrazit s košíkem. Houby ale na srážky nereagují okamžitě. Kdo si několik dní počká a sleduje také teplotu a předchozí počasí, může mít podstatně větší šanci na úspěch.
Po dešti míří houbaři okamžitě do lesa: Na nejlepší úlovek ale mohou vyrazit příliš brzy.

Po dešti míří houbaři okamžitě do lesa: Na nejlepší úlovek ale mohou vyrazit příliš brzy.

Zdroj: shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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