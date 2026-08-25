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Jak se rozhodně nefotit: tyhle chyby ti přidají kila a pokazí i jinak povedenou fotku

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Určitě to znáš. Někdo tě vyfotí, ty se na fotografii podíváš a první myšlenka je „takhle přece vůbec nevypadám“. Jenže problém nemusí být vždycky v tobě.
Na co si dát pozor při focení? Máme tipy od profesionální fotografky!

Na co si dát pozor při focení? Máme tipy od profesionální fotografky!

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jsme kočky

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