„Rok po svatbě jsem se zamilovala do jiného. Opustila jsem muže i dvě malé děti,“ píše Veronika (32)

S těžkým srdcem přiznává, že kvůli svému rozhodnutí přišla o většinu přátel i část rodiny. Okolí ji kvůli jejímu rozhodnutí odsoudilo. A Veronika dodnes neví, jestli udělala správnou věc. Ví jen, že nedokázala dál žít život, který přestal být její.
Článek vznikl na základě e-mailu čtenářky, která se na naši redakci obrátila s prosbou o zveřejnění svého příběhu. Na její žádost bylo jméno v článku změněno. Použitá fotografie je ilustrační. (pozn. redakce).
Vzala jsem si skvělého chlapa
„S manželem jsme spolu byli osm let. Poznali jsme se na škole, společně dospěli, narodily se nám dvě děti a postavili jsme dům. Byl pracovitý, hodný a nikdy mi neublížil. Když mě požádal o ruku, automaticky jsem řekla ‚ano‘. Zpětně si ale musím přiznat, že jsem to neřekla proto, že bych byla zamilovaná až po uši. Řekla jsem ano, protože mi to připadalo jako další logický krok našeho vztahu. Byli jsme přece rodina!
Chybělo mi něco, co jsem nedokázala pojmenovat
Po svatbě jsem čekala, že se něco změní. Že budu šťastnější. Jenže se nezměnilo vůbec nic. Každý den vypadal stejně. Práce, děti, domácnost, televize a spánek. Manžel byl pořád stejně skvělý člověk, pracovitý, empatický a neuvěřitelně hodný. Jenomže my vedle sebe začali fungovat spíš jako spolubydlící než jako partneři. Dlouho jsem si namlouvala, že to tak mají všichni.
Jedno setkání změnilo můj život
Jednou mě kamarádky přemluvily, abych s nimi vyrazila na společenskou akci do vedlejšího města. Tam jsem potkala Tomáše. Povídali jsme si pár minut, ale já měla pocit, jako bych ho znala roky. Smáli jsme se stejným věcem, rozuměli si téměř beze slov a já po strašně dlouhé době cítila něco, na co jsem ve stávajícím vztahu skoro zapomněla.
Věděla jsem, že to bude bolet. Hodně!
Několik týdnů jsem si myšlenky na Tomáše zakazovala. Jenže čím víc jsem se snažila, tím víc jsem si uvědomovala, že se domů vracím jen z povinnosti. Nakonec jsem si musela přiznat, že svého manžela už nemiluji. Bylo to to nejtěžší rozhodnutí v mém životě. Neopouštěla jsem jen jeho. Věděla jsem, že tím zničím život i našim dvěma dětem.
Odsoudili mě téměř všichni
Od svatby neuplynul ani rok a já požádala o rozvod. Moje rodina se mnou několik měsíců nemluvila. Kamarádky říkaly, že jsem sobec. Možná měli někteří pravdu. Jenže nikdo nežil můj život. Neodešla jsem od manžela a dětí proto, že bych chtěla někomu ublížit. Odešla jsem proto, že jsem si uvědomila, že nedokážu zbytek života předstírat něco, co necítím.“
Veronika říká, že rozvodu nelituje. Konečně je totiž šťastná. Nejvíc ji ale mrzí bolest, kterou svým rozhodnutím způsobila dětem i bývalému manželovi. Stále si klade otázku, jestli existoval způsob, jak odejít, aniž by tolik lidí zranila.
Jak by ses zachovala ty? Měl by člověk zůstat ve vztahu kvůli dětem a rodině, i když už v něm není šťastný, nebo je lepší odejít a začít znovu? Napiš nám svůj názor do diskuze pod článkem!
Autorský článek + výpověď čtenářky