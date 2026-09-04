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Soud zamítl stížnost kvůli průzkumu Březového potoka, mohlo by tam být úložiště

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Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl stížnost obce Chanovice na Klatovsku, a potvrdil tak rozhodnutí o stanovení průzkumného území Březový potok. Cílem průzkumu je ověřit možnost vybudování hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. Stejným způsobem už v červenci naložil se stížností Dolní Cerekve na Jihlavsku, která se týkala průzkumného území Hrádek. Nové rozhodnutí je dočasně zpřístupněné na úřední desce.
Soud zamítl stížnost kvůli průzkumu Březového potoka, mohlo by tam být úložiště

Soud zamítl stížnost kvůli průzkumu Březového potoka, mohlo by tam být úložiště

Zdroj: SÚRAO
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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