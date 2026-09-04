Soud zamítl stížnost kvůli průzkumu Březového potoka, mohlo by tam být úložištěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Soud zamítl stížnost kvůli průzkumu Březového potoka, mohlo by tam být úložiště
Velké emoce vzbudila v posledních měsících rekonstrukce soukromé polikliniky na Doubravce, kvůli níž musely...
Už teď oslovilo město Plzeň veřejnost z regionu s výzvou k nabídce vánočního stromu, který bude letos...
Rakovina dutiny ústní patří mezi zákeřná onkologická onemocnění. Ročně zasáhne do života stovek pacientů po...
Naplno pokračují práce na stavbě nového železničního mostu, který nahradí nechvalně proslulý most známý...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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