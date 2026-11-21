Karbanátky u nás doma nikdy nepatřily mezi jídla, která se nosí na stůl kvůli dojmu. Byla to spíš nedělní jistota. Udělaly se bez dlouhého mluvení a člověk už dopředu věděl, že oběd bude v pořádku. Nejdřív je smažila moje maminka, potom jsem je připravovala dětem a dneska mizí z talířů i u vnuček. Tahle verze se strouhaným sýrem v mase a jemnou bramborovou kaší s jarní cibulkou je obyčejná v tom dobrém smyslu: sytá, jednoduchá a z věcí, které bývají doma po ruce. Vím, že se u nás podobnému receptu se sýrem říká Holandské řízky. Fašírky se ale většinou dělaly bez sýru. No, každá domácnost měla a pořád má svůj způsob, a podle toho si je taky vaří.
Na karbanátcích mám ráda, že se nesnaží tvářit složitě. Přesto udělají na talíři svoje. Základ držím už roky skoro stejný:
, česnek, vejce, trochu strouhanky a k tomu mleté maso strouhaný sýr. Ten směs pěkně spojí a karbanátky uvnitř zůstanou vláčnější. Kaši v mixéru nedělám, to jsem si doma zakázala už dávno. Brambory se tím snadno přepracují a místo poctivé kaše vznikne lepkavá hmota, která se lžíce drží až nepříjemně ochotně.
Jedna malá kuchyňská poznámka: Když zrovna nehoří čas, nechte masovou směs aspoň 10 až 15 minut odpočinout. Strouhanka nasaje vlhkost, maso se pak líp tvaruje a na pánvi se karbanátky nerozjíždějí do stran. Recept na poctivé karbanátky s bramborovou kaší
Doba přípravy: 25 minut Doba smažení a dovaření: 25 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu
Karbanátky: 400 g mletého masa mix 1 ks vejce 1 stroužek česneku 80 g strouhaného sýra 4 až 6 lžic strouhanky do směsi podle konzistence 1 lžička soli 1/2 lžičky černého pepře 6 lžic strouhanky na obalení olej nebo sádlo na smažení
Bramborová kaše: 800 g brambor 40 g másla 150 ml teplého mléka 2 ks jarní cibulky 1 lžička soli
Podávání: 4 až 8 ks kyselých okurek nebo trochu okurkového salátu Postup přípravy křupavých karbanátků s bramborovou kaší
1.
Brambory oloupejte, nakrájejte na přibližně stejně velké kusy a dejte vařit do osolené vody. Podle velikosti budou měkké asi za 18 až 20 minut.
2. Mezitím si připravte maso. Do mísy dejte
mleté maso, přidejte vejce, prolisovaný česnek, strouhaný sýr, sůl, pepř a část strouhanky.
3. Směs promíchejte rukou, pořádně, ale zbytečně ji netrapte. Pokud je řídká, přisypte ještě trochu
strouhanky. Má držet pohromadě, jít dobře tvarovat a nelepit se na prsty víc, než je běžné.
4. Z připravené směsi vytvarujte
8 menších karbanátků. Každý lehce obalte ve strouhance. Na pánvi se pak udělá pěkná kůrka, taková ta, kvůli které člověk ochutná jeden kousek už u sporáku.
5. Na pánvi rozehřejte vyšší vrstvu
oleje nebo sádla. Karbanátky smažte na středním plameni přibližně 4 až 5 minut z každé strany, až zezlátnou. Silnější kusy po otočení klidně nechte ještě chvíli dojít pod pokličkou.
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6. Uvařené
brambory slijte a nechte je zhruba minutu odpařit. Přidejte máslo a začněte je mačkat ručním šťouchadlem. Podle mě je to nejspolehlivější cesta ke kaši, která je jemná, ale netáhne se jako lepidlo.
7. Přilijte
teplé mléko, osolte a kaši domíchejte dohladka. Nakonec vmíchejte najemno nakrájenou jarní cibulku. Chuť se tím příjemně probere, hlavně u hutnějšího oběda.
8. Pokud chcete mít jistotu, že jsou karbanátky hotové i uvnitř, přesuňte je po osmažení na plech a dejte ještě na
5 minut do trouby vyhřáté na 180 °C. U větších kusů to doma dělám skoro automaticky.
9. Hotové
karbanátky podávejte hned, nejlépe s bramborovou kaší a kyselou okurkou. Když nějaké zůstanou, po vychladnutí je dejte do lednice a snězte ideálně do 2 dnů. Studené s chlebem, jen tak od prkénka, taky nejsou vůbec špatné. Foto: Cooky.cz, Hotové karbanátky podávejte ihned po usmažení. Ještě pár rad na závěr ke karbanátkům s kaší Kaši dělejte z horkých brambor a přilévejte do ní teplé mléko. Studené mléko ji zbytečně ochladí a brambory se pak hůř spojí. Strouhanku do masa nepřidávejte všechnu najednou. Každé mleté maso pustí trochu jiné množství šťávy, takže je lepší dosypávat ji postupně. Ke karbanátkům se hodí kyselá okurka, čerstvá cibule nebo lehký okurkový salát. Trocha kyselosti tomu talíři opravdu pomůže. Kdo má rád výraznější chuť, může do masa přidat špetku majoránky. Do klasických karbanátků se dává docela často a s česnekem si rozumí. V téhle rodinné verzi ji ale používám jen někdy, spíš podle nálady a podle toho, co se zrovna chystá k tomu.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková