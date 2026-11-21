Když se mi v kuchyni rozlije vůně
a voňavé pečených jablek skořice, vím, že doma zavládne ta nejútulnější atmosféra. Tyhle fantastické z nadýchaného kynutého těsta jsou sice jablečné šátečky hříšně dobré, ale díky poctivé domácí přípravě je máte hotové cobydup a rodina se po nich může doslova utlouct. Jsou krásně vláčné, naplněné až po okraj šťavnatými kousky ovoce a na stole vypadají naprosto skvostně, jako z té nejlepší prvorepublikové cukrárny.
Každý kousek v sobě ukrývá dokonalou kombinaci
nadýchaného obláčkového těsta a sladké jablečné náplně, která se na jazyku přímo rozplývá.
Můj tip zní: Jablka před plněním do těsta nechte v hrnci s vodou a cukrem mírně podusit, aby změkla a uvolnila maximum chuti, ale zároveň držela tvar a šátečky tak zůstaly dokonale šťavnaté. Recept na domácí jablečné šátečky z kynutého těsta
Celkový čas přípravy a pečení: 125 minut Ingredience potřebné k přípravě Kynuté těsto 250 ml teplého mléka 3 polévkové lžíce cukru 42 g čerstvého droždí (nebo 14 g sušeného) 500 g hladké mouky 50 ml oleje 1 čajová lžička soli Jablečná náplň 5 jablek (asi 600 g) 200 ml vody 5 polévkových lžic cukru 20 g skořicového cukru Na potření Foto a zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, jednoduchá mňamka Postup při přípravě vynikajících jablečných šátečků
1. Z teplého mléka, lžíce cukru a droždí
připravte kvásek a nechte ho na teplém místě vzejít.
2. Ve větší misce
smíchejte hladkou mouku, zbylý cukr, olej a sůl, přidejte vzešlý kvásek a vypracujte hladké a vláčné těsto.
3. Připravené těsto
nechte kynout na teplém místě přibližně hodinu, dokud nezdvojnásobí svůj objem.
4. Mezitím oloupaná jablka
nakrájejte na menší kousky, vložte do hrnce, přidejte vodu, cukr a skořicový cukr a krátce poduste do změknutí.
5. Vykynuté těsto
rozválejte na pomoučněném válu, nakrájejte na čtverce a na jedné polovině každého čtverce nařežte proužky nožem.
6. Doprostřed těsta
naneste vychladlou jablečnou náplň a těsto opatrně zabalte a propletete do tvaru efektního šátečku. Foto a zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, speciální řez zaručí speciální vzhled
7. Připravené šátečky
naskládejte na plech vyložený papírem na pečení a povrch potřete rozšlehaným žloutkem s trochou mléka.
8. Vložte plech do trouby předehřáté na
180 stupňů a pečte přibližně 15 až 20 minut do krásně zlatavé barvy.
9. Upečené jablečné šátečky
nechte mírně vychladnout a podávejte celé rodině. Tipy redakce: Výběr jablek: Pro nejlepší chuť volte kyselejší odrůdy jablek, které skvěle vyvážejí sladkost kynutého těsta. Teplota surovin: Všechny suroviny na těsto by měly mít pokojovou teplotu, aby kynutí proběhlo rychle a bez problémů. Proplétání proužků: Nařezané proužky těsta přetahujte přes jablka křížem, čímž vytvoříte krásný mřížkový vzor. Potření žloutkem: Žloutkové potření zajistí po upečení nádherně lesklou a křupavou kůrku na povrchu. Skladování v suchu: Domácí šátečky uchovávejte pod utěrkou nebo v uzavřené dóze, kde si udrží svou měkkost i následující den.
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Foto a recept: Autorský text redakce cooky.cz, se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková