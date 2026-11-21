Na plechu by si jich člověk možná ani nevšiml, rozdíl přijde až po upečení, slepení a prvním zakousnutí. Mini banánky peču střídavě z těsta s a někdy úplně bez něj. Doma se kolem toho pokaždé rozjede menší spor, protože každý má svého favorita. Ty bez pudinku mi připadají vanilkovým pudinkem křehčí, pudinkové zase lépe drží tvar a po namočení v čokoládě vypadají o něco slavnostněji. Když mezi ně přijde domácí jahodová nebo borůvková , mizí z krabice překvapivě rychle oboje. marmeláda
Na tomhle
je příjemné, že se dá péct podle času i nálady. Když mám chuť udělat větší várku a cukroví porovnat je přímo vedle sebe, zadělám rovnou obě těsta. Jedno jde přes sáček nebo strojek skoro samo, u druhého je potřeba trochu zabrat. Nic dramatického, jen to člověk v ruce pozná. A pak ta vůně, čokoláda, marmeláda, máslové těsto v troubě. V tu chvíli se v kuchyni najednou objeví i ti, kteří předtím tvrdili, že „jen projdou“.
Můj tip zní: Jestli nespěcháte, slepujte banánky marmeládou už den předem. Přes noc v chladu trochu zvláční a hlavně varianta bez pudinku se pak láme přesně tak, jak má. Recept na domácí mini banánky ve dvou verzích
Doba přípravy: přibližně 45 minut + pečení a chladnutí Délka pečení: asi 8 až 12 minut podle velikosti jednotlivých kousků Teplota trouby: 170 °C Počet porcí: zhruba 2 větší dávky cukroví Ingredience pro přípravu Banánky bez pudinku: 650 g hladké mouky 500 g Másla nebo jiného tuku na pečení 150 g moučkového cukru 2 žloutky Banánky s pudinkem: 500 g hladké mouky 200 g moučkového cukru 300 g Másla nebo jiného tuku na pečení 5 balíčků vanilkového pudinku v prášku 2 vejce 1 balíček prášku do pečiva Dokončení: jahodová nebo borůvková marmeláda na slepování 100 g čokolády s alespoň 50% kakaa 80 g másla Postup přípravy mini banánků s pudinkem i bez pudinku
1. Nachystejte si dvě mísy a každé těsto udělejte zvlášť. U varianty bez pudinku spojte hladkou mouku, cukr, tuk a žloutky v hladké, soudržné těsto. U pudinkové verze nejdřív promíchejte mouku, moučkový cukr, vanilkové pudinky a prášek do pečiva, potom přidejte tuk a vejce.
2. Těsta propracujte jen tak dlouho, aby držela pohromadě. Není potřeba je hníst donekonečna. Hlavně těsto bez pudinku se v dlaních rychle zahřívá a pak se s ním při stříkání člověk zbytečně pere.
3. Hotová těsta uložte na 20 až 30 minut do chladu. Hodí se to zejména ve chvíli, kdy je v kuchyni tepleji nebo když děláte obě dávky najednou a chvíli trvá, než se dostanete ke tvarování
4. Troubu předehřejte na 170 °C a plechy vyložte pečicím papírem. Připravte si cukrářský sáček se širší hvězdicovou špičkou, případně strojek na cukroví.
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5. Z těsta stříkejte nebo vytlačujte menší banánky podobné velikosti. Pudinkové těsto bývá podle konkrétního poměru někdy měkčí a poslušnější, jindy naopak trochu tužší. Když jde přes sáček moc ztuha, nechte ho pár minut stát při pokojové teplotě.
Pečení
6. Pečte v předehřáté troubě přibližně 8 až 12 minut. Banánky nemají zhnědnout, stačí jim světlá barva a lehce narůžovělé okraje. Když se přepečou, po vychladnutí zbytečně ztvrdnou.
7. Upečené kousky nechte úplně vychladnout. Z papíru je sundávejte až potom, jinak se snadno ulomí. Nejvíc trpí tenké konce, ty jsou křehké skoro hned.
8. Vždy dva kousky spojte marmeládou. Nejlépe se mi osvědčila domácí jahodová a borůvková marmeláda, protože nejsou jen sladké, ale mají i trochu kyselosti, která k čokoládě sedí.
9. Ve vodní lázni, případně velmi opatrně v mikrovlnce, rozpusťte čokoládu s máslem. Slepené banánky namáčejte z obou konců nebo jen do poloviny. Tady záleží hlavně na domácích zvyklostech.
10. Hotové banánky pokládejte na papír a nechte je v chladu zatuhnout. Nejlepší jsou po odležení, ideálně druhý den. Skladujte je v uzavřené nádobě v chladu, podobně jako linecké.
Foto: Cooky.cz, Z papíru je sundávejte teprve po vychladnutí, jinak se lámou. Rady z kuchyně a která varianta je podle mně lepší Stejná velikost: Když budou banánky podobně dlouhé, mnohem lépe se slepí a na tácu budou vypadat upraveněji. Marmeláda bez velkých kusů: Hrubší marmeládu je lepší krátce promíchat nebo propasírovat. Cukroví se pak spojí čistěji a při slepování nepraská. Čokoládu nepřepalujte: Rozpouštějte ji pomalu a raději při nižší teplotě. Přehřátá čokoláda ztrácí lesk a na povrchu pak umí udělat nepěkné mapy.
Když peču pro návštěvu, většinou udělám obě varianty. Někdo si vybere výraznější pudinkovou chuť, jiný se drží klasiky bez pudinku. U domácího cukroví to tak klidně může být. Jeden jediný správný recept tu není potřeba.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková