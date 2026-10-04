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Všechno šlo proti nim: Wolff si horší závod nepamatuje

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Po minulotýždňovém vydřeném triumfu v Baku skončila Velká cena Bahrajnu v Sepangu pro George Russella naprostou katastrofou. V závěrečných kolech ho během safety caru ze závodu vyřadil další technický problém.
Všechno šlo proti nim: Wolff si horší závod nepamatuje

Všechno šlo proti nim: Wolff si horší závod nepamatuje

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 13:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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