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V Malajsii se zopakovala historie: Russell už jen těžko hledal slova

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Situace v šampionátu je pro George Russella po Velké ceně Bahrajnu ještě komplikovanější. Po bolestivém odstoupení šest kol před koncem se jeho šance na zisk titulu zmenšila.
V Malajsii se zopakovala historie: Russell už jen těžko hledal slova

V Malajsii se zopakovala historie: Russell už jen těžko hledal slova

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 15:17

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