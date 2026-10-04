Norris po zpackaném startu v Sepangu: Oscar se rozhodl lépe

Když se po hodinu a půl dlouhém odkladu startu způsobeném tropickým deštěm závodní pole v Sepangu konečně rozjelo, trať vypadala na první pohled téměř suše. Zdání však klamalo.
Dva špičkové týmy zariskovaly a zvolily obutí do sucha. Ferrari nasadilo měkkou sadu, zatímco McLaren se rozhodl pro střední směs. Hned po restartu za safety carem bylo zřejmé, že asfalt je stále kluzký a zeleně označené přechodné gumy představovaly pro úvodní kola jedinou funkční volbu.
McLaren na poslední chvíli alespoň zachránil situaci u jednoho ze svých vozů. Těsně před pevným startem zamířil Oscar Piastri do boxů a nechal si nasadit intermediálky, což jeho závod udrželo při životě. Lando Norris a jezdci Ferrari však zůstali na trati a v prvních zatáčkách se stali snadnou kořistí pro soupeře na správném obutí. Charles Leclerc zajel k mechanikům hned na konci prvního kola, zatímco Norris s Lewisem Hamiltonem se rozhodli na trati za každou cenu vytrvat.
Lando Norris po závodě detailně vysvětlil, proč se McLaren pro tak radikální krok rozhodl „Cítil jsem, že to je možná trochu risk, protože jet na slickách na mokré trati je vždycky risk. Na suchých gumách ale stálo dost lidí, takže to v tu chvíli působilo docela přesvědčivě a zdálo se, že by to mohlo být správné rozhodnutí,“ popsal Brit.
Britský pilot se řídil především dojmy ze zahřívacích kol před startem: „V nájezdových kolech na rošt, kdy panovaly podobné podmínky, měly intermediálky sice obrovský grip, ale moje sada byla po jediném kole na hrubém asfaltu Sepangu kompletně zničená. Byl jsem přesvědčený, že slicky budou fungovat. Možná to ale pramenilo z toho, že jsem na nových intermediálkách v podstatě nikdy předtím nejel. Věci působily mnohem lépe, než jaká byla realita.“
Norris sportovně přiznal, že jim chyběly klíčové reference z trati: „Kdybychom měli přechodné pneumatiky lépe načtené z předchozího víkendu, dokázal bych to pochopit lépe. Takhle to ale přesvědčilo nás i spoustu dalších. Oscar udělal pravděpodobně správné rozhodnutí, když zajel do boxů, zatímco my jsme se dnes jednoduše zmýlili. To je celé.“
Podobná muka zažíval v kokpitu Ferrari i Lewis Hamilton. Když se v úvodním kole rozhlédl kolem sebe, uvědomil si rozsah pohromy. „Když jsme vyjeli z boxů a z Maxova auta stříkala obrovská vodní tříšť, řekl jsem si: ‚Fajn, končím. Můj závod je ve vážných potížích.‘ Museli jsme to ale prostě vydržet. Všichni mě předjížděli a inženýři se ptali, jestli nechci zastavit. Věděl jsem, že už takhle ztrácíme dalších 26 sekund. Jaký byl rozdíl mezi tím a ztrátou minuty a čtyřiceti vteřin? Řekl jsem: ‚Pojďme prostě počkat, až trať oschne.‘“
Hamilton nakonec díky trpělivosti a pozdnímu safety caru vybojoval senzační stupně vítězů, přesto si po závodě neodpustil vtipnou poznámku: „S touhle partou už do kasina rozhodně nepůjdu.“