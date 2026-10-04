Hadjar nebyl spokojený s koncem závodu: Bylo to jako špatný vtip

Isack Hadjar označil své potíže v Sepangu za špatný vtip – a nebylo divu. Po nájezdu do zaváděcího kola z osmého místa (kvalifikoval se třetí, ale byla mu udělena penalizace za výměnu motoru, pozn. red) si udělal výlet do štěrku, ovšem, následně vydoloval ze svého monopostu a přechodné směsi pneumatik maximum, což jej dostalo na čtvrté místo. Po tom, co odstoupil George Russell, se Hadjar ocitl na třetí pozici, a zdálo se, že by ji po stažení safety caru z trati mohl i udržet, ovšem, během čtyř kol, která zbývala do konce závodu, se překvapivě snadno propadl až na páté místo za oba jezdce Ferrari.
„Neměl jsem žádnou rychlost, něco se muselo pokazit. Nemohl jsem přece být o vteřinu pomalejší jen tak – i ve srovnání s Mercedesy. Celý víkend jsme byli rychlejší a najednou se v průběhu závodu stalo tohle, a auto bylo neřiditelné,“ postěžoval si Hadjar při tiskové konferenci. „Nevím, jak k tomu došlo, ale na těch několik posledních kol jsem zkrátka neměl správně funkční baterii, takže jsem na Ferrari na rovinkách nestačil a pódium bylo v tahu kvůli takovému nesmyslu.“
K dotazu, zda nemohla být ztráta tempa způsobena dlouhodobým problémem, které Red Bull u svého monopostu řeší, se Hadjar vyjádřil negativně. „Závada byla někde v baterii, trvalo to dvě kola po restartu, a pak jako by se systém sám od sebe stabilizoval. Pokud by se tohle nestalo, zůstal bych na třetí pozici. To, že nastane problém, jsem cítil už za safety carem. Neměl jsem žádnou přilnavost, bylo to jako bych jel stále na stejných kolech (byť absolvoval výměnu ve 45. kole, pozn. red)… zkrátka to vypadalo jako špatný vtip.“
„Nebyl to pro mne zrovna dobrý den,“ konstatoval Hadjar a jen těžko hledal nějaká pozitiva, byť jeho týmový kolega Max Verstappen zaslouženě dobyl pro tým první vítězství v sezóně. „Jsem rád, že tým uspěl, ale pro mne byl dnešní den katastrofa.“ Ohledně dalších závodů francouzský jezdec neztrácí optimismus. „Celý víkend jsem byl velmi rychlý, takže je třeba jen opravit vzniklou závadu, a v Singapuru si povedu lépe.“ Je otázka, zda se francouzský jezdec příliš nepodceňuje, neboť i díky němu se během posledních dvou závodů náskok McLarenu před Red Bullem doslova rozpustil, a místo 76 činí rozdíl pouhých 18 bodů.