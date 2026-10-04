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Hadjar nebyl spokojený s koncem závodu: Bylo to jako špatný vtip

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Isack Hadjar při bahrajnské Velké ceně v Sepangu přišel o pódiovou pozici, během posledních čtyř kol se před něj dostali oba jezdci Ferrari Lewis Hamilton a Charles Leclerc
Hadjar nebyl spokojený s koncem závodu: Bylo to jako špatný vtip

Hadjar nebyl spokojený s koncem závodu: Bylo to jako špatný vtip

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 18:09

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