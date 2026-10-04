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Pokud odstoupíme čtyřikrát, čekám čtyři červené vlajky

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Fernando Alonso krátce po podpisu nové smlouvy potvrdil, že si ji zasloužil. Ve Velké ceně Bahrajnu získal čtyři body. Aston Martin přitom během celého víkendu působil zlepšeným dojmem.
Pokud odstoupíme čtyřikrát, čekám čtyři červené vlajky

Pokud odstoupíme čtyřikrát, čekám čtyři červené vlajky

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 17:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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