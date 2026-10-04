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Když dokáže zareagovat Red Bull, proč váháme my? ptá se Leclerc

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Ferrari má za sebou velmi komplikovanou Velkou cenu, ze které může po slušné minimalizaci škod odjíždět relativně spokojené. Úvodní kola totiž naznačovala velký propadák pro oba piloty.
Když dokáže zareagovat Red Bull, proč váháme my? ptá se Leclerc

Když dokáže zareagovat Red Bull, proč váháme my? ptá se Leclerc

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 16:03

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