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Vivo V80: střední třída s velkou baterií a periskopickým foťákem

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Střední třída mobilů začíná být zajímavější a mnohdy takové modely mají v některých ohledech lepší specifikace než kdejaké jiné z vyšších řad. Dalším takovým příkladem...
Vivo V80: střední třída s velkou baterií a periskopickým foťákem

Vivo V80: střední třída s velkou baterií a periskopickým foťákem

Zdroj: Vivo
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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