Google testuje novinku. Chrome pro Android může nově před vyplnění hesla požadovat biometrické ověření

Google testuje novinku. Chrome pro Android může nově před vyplnění hesla požadovat biometrické ověřeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Google testuje novinku. Chrome pro Android může nově před vyplnění hesla požadovat biometrické ověřeníZdroj: Dotekomanie.cz
Článek byl publikován 05.10.2026 07:00
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