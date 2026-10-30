Threads zavádí užší kruhy pro sdílení obsahu: Inspirace Instagramem

Threads zavádí užší kruhy pro sdílení obsahu: Inspirace InstagramemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Threads zavádí užší kruhy pro sdílení obsahu: Inspirace InstagramemZdroj: Dotekomanie.cz
Článek byl publikován 30.10.2026 17:46
OnePlus dříve byla nadějná značka, ale postupem času chtěla nabídnout až příliš mnoho mobilů, což ji...
Po nějaké době zde máme viditelnější novinky v české službě Mapy.com od Seznamu. Nečekejte nic zásadního, i...
Opera a její prohlížeč není mezi uživateli tak hojně zastoupený, ale čím se liší od ostatních, jsou...
Honor sice má ve svém portfoliu hodně zajímavých kousků, ale také se snaží představovat modely v nižších...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Uvolněte místo v telefonu bez mazání fotek a aplikací. Zbytečně zabírají i několik gigabajtů
- „Syn“ napsal rodičům, že si rozbil mobil a potřebuje peníze. Ve třech platbách mu poslali skoro 200 tisíc korun
- I když přijmete hovor z čísla své banky, můžete přijít o peníze. Unikátní nahrávka odhaluje, jak podvodníci manipulují
- Český vývojář odhalil síť 280 klonů v Google Play s 2,2 miliardy stažení. Všechny patří jednomu dodavateli a mají skvělé hodnocení