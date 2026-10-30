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Threads zavádí užší kruhy pro sdílení obsahu: Inspirace Instagramem

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Meta dnes nabízí několik sociálních sítí, ale věnuje se hlavně Instagramu a Threads. Sice novinky míří i na Facebook, ale tak trochu to vypadá, že...
Threads zavádí užší kruhy pro sdílení obsahu: Inspirace Instagramem

Threads zavádí užší kruhy pro sdílení obsahu: Inspirace Instagramem

Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 17:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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