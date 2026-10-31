Honor přináší zástupce s netradičním názvem X9e s

Honor přináší zástupce s netradičním názvem X9e sPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Honor přináší zástupce s netradičním názvem X9e sZdroj: Honor X9e s | Zdroj: Honor
Článek byl publikován 31.10.2026 06:48
Meta dnes nabízí několik sociálních sítí, ale věnuje se hlavně Instagramu a Threads. Sice novinky míří i na...
Vývojáři aplikaci a platformu WhatsApp postupně upravují a testují funkce. Sem tam se dočkáme většího...
OnePlus dříve byla nadějná značka, ale postupem času chtěla nabídnout až příliš mnoho mobilů, což ji...
Po nějaké době zde máme viditelnější novinky v české službě Mapy.com od Seznamu. Nečekejte nic zásadního, i...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- OnePlus dal do telefonu ventilační otvory jako u notebooku. Má to háček, který vás nejspíše nepotěší
- Ve Windows 11 je složka System32 plná 64bitových souborů a SysWOW64 zase 32bitových. Microsoft konečně vysvětlil proč
- AI dokáže z jediné fotky zjistit, kde bydlíte nebo pracujete. Stačí jí pozadí, které si na snímku ani nevšimnete
- Vietnamec si postavil UFO z motoru vodního skútru a betonu. Řídit ho musí vleže, ale na řece „létá“ skvěle